رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا از کشف ۱۰۳ تن مواد مخدر، انهدام ۳۸۸ باند و رشد ۱۵ درصدی کشفیات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سردار ایرج کاکاوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی، ضمن تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان، کارکنان انتظامی و هموطنان گفت: سال ۱۴۰۴ را در حالی پشت سر گذاشتیم که همکاران ما سه جنگ تحمیلی را در میدان مدیریت کردند و با وجود این شرایط، در حوزه تخصصی مبارزه با مواد مخدر شاهد افزایش ۳ درصدی کشفیات انواع مواد مخدر در کشور بودیم.

وی افزود: بیش از ۹۳ درصد کشفیات مواد مخدر کشور توسط پلیس انجام شده که در یک دهه اخیر اقدامی بی‌سابقه محسوب می‌شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا ادامه داد: با وجود شرایط جنگی و سپس وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، مأموران پلیس با گسترش اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، مأموریت‌های خود را از مرز تا مرکز کشور به‌صورت ویژه دنبال کردند که نتیجه آن کشف و ضبط بیش از ۱۰۳ تن انواع مواد مخدر از ابتدای سال جاری بود؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.

کاکاوند تصریح کرد: از مجموع مواد مخدر کشف‌شده، بیش از ۱۰ تن مربوط به مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه بوده است.

وی با بیان اینکه ۳۸۸ باند فعال قاچاق مواد مخدر شناسایی و متلاشی شده‌اند، گفت: ۸ نفر از عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر که به‌صورت مسلحانه در مناطق کویری اقدام به جابه‌جایی مواد مخدر می‌کردند، در درگیری با مأموران پلیس به هلاکت رسیدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا خاطرنشان کرد: در این عملیات‌ها بیش از ۲۳۰ قبضه انواع سلاح کشف و ضبط و همچنین حدود ۴ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی مورد استفاده قاچاقچیان توقیف شد.

وی با اشاره به ضربه اقتصادی وارد شده به شبکه‌های قاچاق مواد مخدر گفت: در مجموع، بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به سرمایه و بنیان مالی قاچاقچیان مواد مخدر ضربه وارد شده است.

برچسب ها: مواد مخدر ، فراجا
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