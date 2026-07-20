باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا نورا اظهار کرد: برخی رسانهها و جریانهای معاند با انتشار اخبار نادرست و فضاسازیهای هدفمند در تلاش هستند با ایجاد رعب و وحشت، آرامش روانی شهروندان را برهم بزنند.
وی افزود: تاکنون هیچگونه دستور تخلیه، هشدار یا اطلاعیه رسمی از سوی مراجع مسئول برای شهروندان شهرستان چابهار صادر نشده و تمامی ادعاهای مطرحشده در این زمینه کذب و فاقد صحت است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار با تأکید بر عادی بودن شرایط شهرستان، اظهار کرد: شهروندان در آرامش کامل به زندگی روزمره، فعالیتهای اقتصادی و کسبوکار خود مشغول هستند و هیچگونه جای نگرانی وجود ندارد.
وی از مردم خواست اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی و معتبر دریافت کرده و از بازنشر شایعات و اخبار تأییدنشده که با هدف تشویش اذهان عمومی منتشر میشود، خودداری کنند.
نورا تصریح کرد: حفظ آرامش عمومی و مقابله با جنگ روانی، مستلزم هوشیاری و اعتماد مردم به اطلاعرسانیهای رسمی است.
منبع: فرمانداری شهرستان چابهار