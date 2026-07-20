معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار با رد شایعات منتشرشده در فضای مجازی، اعلام کرد تاکنون هیچ‌گونه دستور تخلیه یا هشدار رسمی برای شهروندان این شهرستان صادر نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا نورا  اظهار کرد: برخی رسانه‌ها و جریان‌های معاند با انتشار اخبار نادرست و فضاسازی‌های هدفمند در تلاش هستند با ایجاد رعب و وحشت، آرامش روانی شهروندان را برهم بزنند.

وی افزود: تاکنون هیچ‌گونه دستور تخلیه، هشدار یا اطلاعیه رسمی از سوی مراجع مسئول برای شهروندان شهرستان چابهار صادر نشده و تمامی ادعاهای مطرح‌شده در این زمینه کذب و فاقد صحت است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار با تأکید بر عادی بودن شرایط شهرستان، اظهار کرد: شهروندان در آرامش کامل به زندگی روزمره، فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار خود مشغول هستند و هیچ‌گونه جای نگرانی وجود ندارد.

وی از مردم خواست اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی و معتبر دریافت کرده و از بازنشر شایعات و اخبار تأییدنشده که با هدف تشویش اذهان عمومی منتشر می‌شود، خودداری کنند.

نورا تصریح کرد: حفظ آرامش عمومی و مقابله با جنگ روانی، مستلزم هوشیاری و اعتماد مردم به اطلاع‌رسانی‌های رسمی است.

منبع: فرمانداری  شهرستان چابهار

برچسب ها: دستور تخلیه ، حملات دشمن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۲۹ تير ۱۴۰۵
وقتی میگید صادر نشده است واقعا نگران میشیم
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