معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: نرخ پارکینگ در مرز مهران تعیین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - رضا دارابی صبح دوشنبه در جلسه با شورای عالی قضایی استان که در مرز مهران برگزار شد، با اشاره به اینکه نظارت مضاعف و بازدیدهای مشترک دولت و دستگاه قضا در پیشبرد پروژه‌ها و بهره‌برداری بهینه برای مردم سودمند خواهد بود، اظهار داشت: با وجود شرایط جنگی، اغتشاشات و تورم، خوشبختانه با تلاش دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران و مشاوران، کارهای خوبی در حوزه عمرانی انجام شده است.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی انجام‌شده افزود: تاکنون بیش از ۲۱ کیلومتر جاده و راه مواصلاتی به استان اضافه شده و ۳۵ کیلومتر دیگر نیز در حال تکمیل مراحل نهایی است.

دارابی به اجرای پروژه‌های متعدد از جمله رنگ‌آمیزی نیوجرسی‌ها، خط‌کشی محورها، روشنایی، نصب تابلوهای اخطاری و هشداردهنده، آشکارسازی محورها، ۹ کیلومتر جاده‌سازی در محور قاضی‌خان-چم‌شیر در سیروان و شش کیلومتر جاده پدافندی قلندر اشاره کرد.

معاون عمرانی استاندار ایلام با اشاره به اینکه بازگشایی مرزهای زمینی در اولویت دولت و استاندار محترم قرار دارد، گفت: مرز چیلات با انجام پروژه‌های زیرساختی اعم از آب، برق، گاز، فیبر نوری، مخابرات و بهسازی ۲۶ کیلومتر راه مرزی در آستانه بازگشایی قرار گرفته و امسال شاهد تردد زائران حسینی و بازگشایی عملی این مرز خواهیم بود. همچنین پرونده مرزهای هلاله شمالی و بازارچه مرزی چنگوله نیز در دست اقدام است.

تعیین نرخ پارکینگ

دارابی با بیان اینکه مهران گرانیگاه استان ایلام در اربعین است، گفت: بنا بر اعلام ستاد اربعین، بهای پارکینگ در مهران برای ۲۴ ساعت توقف، ۶۰ هزار تومان در پارکینگ بزرگ اربعین تعیین شد. این نرخ، پایه نرخ پارکینگ‌های خصوصی نیز می‌باشد و لازم است تعزیرات حکومتی با همکاری فرماندار و شهردار مهران بر رعایت آن نظارت کنند.

وی ساماندهی میدان اربعین در مرز مهران را از اتفاقات خوب امسال دانست و افزود: مشکلات سنوات گذشته از جمله روشنایی، ورودی میدان و جانمایی مواکب حل شده و امسال آب، برق، گاز و فاضلاب ۲۴ موکب تعبیه شده است. از این مواکب در طول سال و به غیر از ایام اربعین می‌توان برای ایجاد بازارچه و غرفه‌های صنایع دستی استفاده کرد.

دارابی در پایان از حضور شهرداری‌های منطقه ۱۸ و ۵ تهران، اراک، ساری، البرز، قزوین و همچنین شهرداری یزد در اربعین امسال خبر داد و گفت: با حضور پاکبان‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات، مشکل نظافت نخواهیم داشت. همچنین به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان که در مسیر تردد زائران هستند، فراخوان داده شده است که تمام توان خود را در خدمت به زائران حسینی به کار بگیرند.

برچسب ها: مرز مهران ، پارکینگ
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