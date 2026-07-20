باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الکساندر آلیموف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که مسکو آماده است تا به دستیابی به یک توافق صلحآمیز بین ایران و آمریکا و همچنین بین ایران و کشورهای عربی منطقه کمک کند.
معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبهای با روزنامه ایزوستیا که روز دوشنبه منتشر شد، با اشاره به اینکه مسکو به دنبال تحمیل میانجیگری خود به هیچکس نیست، گفت: «ما خوشحال خواهیم شد که بستری برای گفتگوی اعراب و ایران ارائه دهیم.»
او تأکید کرد که روسیه «با تمام طرفهای ذیربط، از جمله اسلامآباد، ریاض و آنکارا در تماس است» و افزود: «ما میدانیم که تلاشها برای بازگرداندن طرفین به میز مذاکره ادامه دارد».
منبع: آر تی