معاون وزیر خارجه روسیه گفت مسکو آماده تسهیل گفت‌و‌گو میان ایران، آمریکا و کشور‌های عربی است و با طرف‌های منطقه‌ای در تماس مستمر قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الکساندر آلیموف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که مسکو آماده است تا به دستیابی به یک توافق صلح‌آمیز بین ایران و آمریکا و همچنین بین ایران و کشور‌های عربی منطقه کمک کند.

معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه‌ای با روزنامه ایزوستیا که روز دوشنبه منتشر شد، با اشاره به اینکه مسکو به دنبال تحمیل میانجیگری خود به هیچ‌کس نیست، گفت: «ما خوشحال خواهیم شد که بستری برای گفتگوی اعراب و ایران ارائه دهیم.»

او تأکید کرد که روسیه «با تمام طرف‌های ذی‌ربط، از جمله اسلام‌آباد، ریاض و آنکارا در تماس است» و افزود: «ما می‌دانیم که تلاش‌ها برای بازگرداندن طرفین به میز مذاکره ادامه دارد».

منبع: آر تی

برچسب ها: ایران و آمریکا ، تنگه هرمز ، کشورهای عربی
خبرهای مرتبط
سخنگوی ارتش: نمی‌شود از تنگه هرمز تجهیزاتی عبور کند که علیه ملت ایران به کار برود
سئول از شهروندانش خواست خاورمیانه را فورا ترک کنند
خلیج‌فارس را گورستان سربازان ترامپ می‌کنیم
بیاتی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
عمان دست‌پرورده آمریکاست/ افراد انگشت‌شماری می‌خواهند اتحاد و انسجام کشور را برهم بزنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۲۹ تير ۱۴۰۵
حمله آمریکا به تأسیسات در حال ساخت نیروگاه دارخوین، 100 درصد فقط کوتاهی ایران بوده است چون به خاطر که سئوال اینجاست که چرا ایران به سایت هسته ای آمریکا حمله نمی کند
۰
۱
پاسخ دادن
ترکیه تهدید به حمایت هوایی از ایران در برابر طرح موساد کرد
ترامپ تهدید به تلافی کرد
حمله به دو نفتکش یونانی در نزدیکی تنگه هرمز؛ یکی از کشتی‌ها رها شد
قطر خواستار توقف فوری حملات نظامی در منطقه و بازگشت به دیپلماسی شد
حادثه دریایی در آب‌های امارات
دیدار لاوروف با همتای کره شمالی خود در مسکو
ایر فرانس پرواز‌های خود به دبی و ریاض را متوقف کرد
انصارالله: ریاض اراده‌ای برای صلح ندارد
آمریکا از آغاز اولین «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان خبر داد
کانادا از آمریکا و ایران خواست خویشتنداری کنند
آخرین اخبار
ایر فرانس پرواز‌های خود به دبی و ریاض را متوقف کرد
قطر خواستار توقف فوری حملات نظامی در منطقه و بازگشت به دیپلماسی شد
حادثه دریایی در آب‌های امارات
انصارالله: ریاض اراده‌ای برای صلح ندارد
ترامپ تهدید به تلافی کرد
دیدار لاوروف با همتای کره شمالی خود در مسکو
حمله به دو نفتکش یونانی در نزدیکی تنگه هرمز؛ یکی از کشتی‌ها رها شد
ترکیه تهدید به حمایت هوایی از ایران در برابر طرح موساد کرد
آمریکا از آغاز اولین «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان خبر داد
کانادا از آمریکا و ایران خواست خویشتنداری کنند
آمریکا کوبا را به راه‌اندازی کارزار جاسوسی چنددهه‌ای در واشنگتن متهم کرد
برنهام: اولین تماس‌های من با ترامپ و زلنسکی خواهد بود
پیشنهاد مشترک پاکستان و قطر برای کاهش تنش؛ بازگشت ایران و آمریکا به مواضع پیش از ۹ ژوئیه
یمن علیه عربستان محاصره دریایی اعلام کرد
روبیو: سفر رئيس جمهور چين به واشنگتن در ماه سپتامبر طبق برنامه انجام مى شود
خلیل الحیه جانشین یحیی سنوار شد
استارمر رسما از نخست وزيرى انگليس استعفا كرد
حمله پهپادی به یک نفتکش در بندر روسیه
شمار شهدای غزه افزایش یافت
سفر نزدیک نخست‌وزیر عراق با ایران و ترکیه
ترامپ از کانادا غرامت دود آتش‌سوزی خواست
نیویورک تایمز: ممکن است آمریکا ده‌ها مورد از آسیب‌های جنگی را پنهان کرده باشد
نگرانی اروپا از توسعه فناوری‌های مرتبط با سلاح هسته‌ای در آلمان
جو کنت: بپذیرید ایران یک قدرت بزرگ منطقه‌ای شده است
دو شهید و چند زخمی در حمله صهیونیست‌ها به کرانه باختری
گفتگوی ولیعهد عربستان و رئیس جمهور لبنان در مورد آخرین تحولات منطقه‌ای
سیل و رانش زمین در شمال هند دستکم ۲۵ کشته بر جا گذاشت
افزایش شمار تلفات و مجروحان نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران
آلمان گرفتار بحران انرژی ناشی از قطع گاز روسیه
نگرانی جمهوری‌خواهان برای انتخابات میان‌دوره‌ای