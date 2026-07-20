جام جهانی ۲۰۲۶ با قهرمانی تیم جوان و شایسته اسپانیا به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد امروز با پیروزی تیم فوتبال اسپانیا مقابل آرژانتین به پایان رسید و ماتادو رها پس از ۱۶ سال به قهرمانی دوباره در جام جهانی رسیدند.



تیم اسپانیا قهرمان این رقابت‌ها شد و رودریگو هرناندز (رودری) هافبک این تیم عنوان برترین بازیکن جام جهانی ۲۰۲۶ را به خود اختصاص داد و توپ طلا را دریافت کرد.



کیلیان امباپه با ۱۰ گل آقای گل جام جهانی شد این بازیکن در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز عنوان آقای گلی را بدست آورده بود.



تیم هلند نیز برنده بازی جوانمردانه شد.



اونای سیمون دروازه بان تیم اسپانیا با فقط ۱ گل خورده برتیرن دروازه بان جام شد و جایزه دستکش طلا را از آن خود کرد.



پائو کوبارسی مدافع ۱۹ ساله قهرمان جهان، پس از درخشش در این رقابت‌ها جایزه بهترین بازیکن جوان جام جهانی ۲۰۲۶ را از آن خود کرد.

تیم‌های ایران و اسپانیا تنها تیم‌های بدون شکست در جام جهانی ۲۰۲۶ بودند که اسپانیا قهرمان شد و ایران در دور نخست حذف شد.