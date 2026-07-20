باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از کشته شدن چهار نظامی آمریکایی در حمله موشکی به یک پایگاه نظامی در غرب آسیا درخواستهای قانونگذاران دموکرات برای پایان دادن به جنگ با ایران را نادیده گرفت. به نظر میرسد این رئیس جمهور جمهوریخواه میزان تلفات در این درگیری را کماهمیت جلوه داده و اظهار داشته است که تلفات ارتش آمریکا در جنگهای ویتنام و افغانستان بسیار بیشتر بوده است.
پیش از این فرماندهی مرکزی آمریکا گزارش داد که چهار نظامی آمریکایی پس از آنکه نیروهای ایرانی روز گذشته یک تأسیسات نظامی در اردن و عراق را با موشکهای بالستیک و پهپادهای کامیکازه بمباران کردند، جان خود را از دست دادهاند.
ترامپ در مصاحبه تلفنی با نیویورک پست، تلفات اخیر را «شرمآور» خواند و ادعا کرد که نیروهای آمریکایی «مردهاند، زیرا نمیخواهند ایران سلاح هستهای داشته باشد و نمیخواهند خاورمیانه منفجر شود.»
رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به انتقادات مطرح شده توسط اعضای دموکرات کنگره، این اتهام را مطرح کرد: «آیا تا به حال پرسیدهاید که چند نفر در ویتنام کشته شدهاند؟ آیا تا به حال پرسیدهاید که چند نفر در یک روز در افغانستان کشته شدهاند؟ در یک روز، که توسط [رئیس جمهور سابق ایالات متحده] خوابآلود جو بایدن اداره میشد.»
ترامپ در ادامه استدلال کرد که ارتش ایالات متحده در جریان درگیری جاری با ایران و حمله ژانویه کماندوهای آمریکایی در ونزوئلا که طی آن رئیس جمهور نیکلاس مادورو را ربودند، تلفات بسیار کمتری متحمل شده است.
اظهارات او پس از آن مطرح شد که نیکی بودزینسکی، نماینده دموکرات مرگ دو عضو سرویس آمریکایی در اردن را «هزینه جنگ غیرضروری رئیس جمهور ترامپ» توصیف کرد. یکی دیگر از قانونگذاران دموکرات، هرب کاناوی نیز در پستی در X از ترامپ خواست که «به جنگی که آغاز کرده پایان دهد.»
همچنین انتقاداتی از سیاست خاورمیانهای ترامپ از سوی اردوگاه محافظهکاران نیز مطرح شده است.
مارجوری تیلور گرین، نماینده سابق کنگره، که زمانی از حامیان پرشور MAGA بود اما بر سر جنگ ایران با ترامپ اختلاف پیدا کرده است، به پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، که در X گفته بود «فداکاری سربازان کشته شده آمریکایی فقط عزم ما را راسختر میکند» حمله کرد.
او در پستی نوشت: «فداکاری؟ در مورد چه مزخرفی حرف میزنی؟»
گرین تاکید کرد: «آنها با میل و رغبت خود را فدا نکردند.» و افزود که سربازان آمریکایی «به دلیل جنگی که شما، ترامپ و دولت، به نمایندگی از یک طرف خارجی، اسرائیل، به راه انداختهاید، کشته شدند.»
گذشته از گرین، چندین چهره برجسته دیگر از جمله تاکر کارلسون، پادکستر و روزنامهنگار، کندیس اوونز، مفسر و الکس جونز، مجری برنامه رادیویی با اشاره به مخالفت شدید خود با جنگ علیه ایران، از اردوگاه MAGA جدا شدهاند.
آخرین حادثه در اردن و عراق، تعداد کل کشتهشدگان نیروهای آمریکایی را از زمان آغاز عملیات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه به ۱۸ نفر رسانده است.
منبع: آرتی