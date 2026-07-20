همزمان با هفته بهزیستی، مرکز شبانه‌روزی سالمندان حضرت ولیعصر (عج) در روستای طایقان بخش سلفچگان قم به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مدیرکل بهزیستی استان قم گفت: مرکز حضرت ولیعصر (عج) با مشارکت خیران، در زمینی هزار مترمربعی و با زیربنای ۷۵۰ مترمربع احداث شده و با ۱۰ میلیارد تومان اعتبار، ظرفیت پذیرش ۴۰ سالمند را دارد و هم‌اکنون به ۳۶ بانوی سالمند خدمات شبانه‌روزی ارائه می‌کند و زمینه اشتغال ۱۴ نفر را نیز فراهم کرده است.

قم در مسیر سالمندی

حجت‌الله محمدزاده با بیان اینکه جمعیت سالمندان قم در حال حاضر حدود ۱۱۸ هزار نفر است، گفت: این رقم در دهه‌های آینده به‌سرعت افزایش خواهد یافت و استان قم در مسیر سالمندی قرار دارد که همین امر ارتقای کیفیت زندگی سالمندان را از اولویت‌های سازمان بهزیستی قرار داده است.

وی افزود: بهزیستی استان هم‌اکنون با ارائه خدمات مراقبتی، توانبخشی، پزشکی و آموزشی در مراکز شبانه‌روزی، مراکز روزانه و ویزیت در منزل، از سالمندان حمایت می‌کند.

منبع:بهزیستی قم

برچسب ها: سالمندی ، بهزیستی قم
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