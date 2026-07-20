۱۳ قطعه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای مقریکلا شهرستان بابلسر به مساحت بیش از دو هزار مترمربع قلع‌ و قمع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سید جعفر نصیری، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر گفت: در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با هدف صیانت از اراضی کشاورزی، حکم قلع‌ و قمع تغییر کاربری‌های غیرمجاز در روستای مقریکلا با همکاری نیروی انتظامی اجرا شد.

او افزود: در این عملیات، ۱۳ قطعه تغییر کاربری غیرمجاز شامل تفکیک اراضی، دیوارکشی و احداث جاده در زمینی به مساحت بیش از دو هزار مترمربع قلع‌وقمع شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان، گفت: هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز قانونی، تخلف محسوب می‌شود و مدیریت جهاد کشاورزی با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، با این‌گونه اقدامات مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

نصیری افزود: حفظ اراضی کشاورزی، تضمین‌کننده تداوم تولید، تأمین امنیت غذایی و صیانت از سرمایه‌های ملی است و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از تولید پایدار و حفظ منابع ارزشمند بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

برچسب ها: قلع و قمع ، تغییر کاربری غیرمجاز
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