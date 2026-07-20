رقابت‌های کشوری سی و سومین مسابقات فرهنگی، آموزشی، قرآن و عترت ویژه دانشجویان دانشگاه ملی مهارت در شهرکردآغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر علی امینی نسب معاون فرهنگی دانشگاه ملی مهارت گفت:سی و سومین مسابقات کشوری فرهنگی، آموزشی، قرآن و عترت ویژه دانشجویان دانشگاه ملی مهارت با حضور ۱۳۵۰ شرکت کننده با ۴۰۰۰ اثر با محوریت قرآن و عترت آغاز شد.

 با وجود غیر حضوری بودن دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جاری ۴۰۰۰ اثر با محوریت قرآن و عترت خلق شده است که توسط ۵۶ داور در ۷ بخش و ۴۱ رشته اعم از هنر‌های تجسمی، سینمایی و فیلم نامه نویسی، شاخه‌های مختلف قرآن، نهج البلاغه، حدیث، مداحی و... داوری می‌شوند.

مرحله ملی این رقابت‌ها که برگزیدگان دانشگاه ملی مهارت با سایر منتخبان دانشگاه‌های دیگر است در شهرکرد و شهریورماه به صورت حضوری برگزار می‌شود.

برچسب ها: مسابقات ، ملی مهارت
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