باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر علی امینی نسب معاون فرهنگی دانشگاه ملی مهارت گفت:سی و سومین مسابقات کشوری فرهنگی، آموزشی، قرآن و عترت ویژه دانشجویان دانشگاه ملی مهارت با حضور ۱۳۵۰ شرکت کننده با ۴۰۰۰ اثر با محوریت قرآن و عترت آغاز شد.
با وجود غیر حضوری بودن دانشگاهها در سال تحصیلی جاری ۴۰۰۰ اثر با محوریت قرآن و عترت خلق شده است که توسط ۵۶ داور در ۷ بخش و ۴۱ رشته اعم از هنرهای تجسمی، سینمایی و فیلم نامه نویسی، شاخههای مختلف قرآن، نهج البلاغه، حدیث، مداحی و... داوری میشوند.
مرحله ملی این رقابتها که برگزیدگان دانشگاه ملی مهارت با سایر منتخبان دانشگاههای دیگر است در شهرکرد و شهریورماه به صورت حضوری برگزار میشود.