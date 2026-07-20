رئیس انجمن صنعت تایر کشور گفت: در حال حاضر صنعت تایر حدود ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) از شرکت‌های خودروسازی طلب دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - میرزایی، رئیس انجمن صنعت تایر کشور،  در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تنظیم بازار تایر، اعلام کرد: شرکت‌های تولیدکننده با راه‌اندازی سامانه‌های عرضه مستقیم، امکان خرید تایر با نرخ مصرف‌کننده را برای متقاضیان در سراسر کشور فراهم کرده‌اند تا از شکل‌گیری بازار سیاه و ایجاد اختلاف قیمت جلوگیری شود.

میرزایی اظهار کرد: هدف از ایجاد بسترهای عرضه مستقیم این است که افرادی که به نمایندگی‌های فروش دسترسی ندارند، بتوانند به‌صورت مستقیم و با قیمت مصرف‌کننده نسبت به خرید تایر اقدام کنند. پس از ثبت سفارش نیز محصول برای مشتریان در محل مورد نظر یا فروشگاه‌های تعیین‌شده ارسال می‌شود.

وی افزود: این اقدام به کنترل بازار و جلوگیری از ایجاد بازار دو نرخی کمک می‌کند و مانع از گسترش فضای سوداگری و بازار سیاه در حوزه تایر خواهد شد.

رئیس انجمن صنعت تایر کشور در ادامه با اشاره به مطالبات معوق این صنعت از خودروسازان گفت: در حال حاضر صنعت تایر حدود ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) از شرکت‌های خودروسازی طلب دارد.

میرزایی با بیان اینکه صنعت خودرو نیز در ماه‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده است، تصریح کرد: خودروسازان به دلیل شرایط ناشی از جنگ و تبعات آن با محدودیت‌ها و مشکلاتی در تولید و تأمین منابع روبه‌رو شده‌اند که این موضوع بر روند تسویه مطالبات زنجیره تأمین از جمله تولیدکنندگان تایر تأثیر گذاشته است.

وی همچنین به وضعیت تولید خودروهای تجاری اشاره کرد و گفت: در سه ماه گذشته، تولید در بخش خودروهای تجاری با افتی حدود ۵۰ درصدی مواجه شده که این مسئله بر فعالیت صنایع وابسته، از جمله صنعت تایر، نیز اثرگذار بوده است.

رئیس انجمن صنعت تایر کشور تأکید کرد که استمرار عرضه مستقیم و مدیریت بازار می‌تواند ضمن تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، از بروز نوسانات قیمتی و تشدید فعالیت واسطه‌ها در بازار تایر جلوگیری کند.

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برچسب ها: تایر ، تولید تایر
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