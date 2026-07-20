وزارت کشور بحرین روز دوشنبه اعلام کرد که آژیر‌های خطر فعال شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت کشور بحرین روز دوشنبه اعلام کرد که آژیر‌های خطر فعال شده‌اند و از شهروندان خواسته شده است که آرامش خود را حفظ کرده و به نزدیکترین مکان امن بروند.

طبق این بیانیه، این وزارتخانه همچنین از مردم خواسته است که اخبار را از طریق کانال‌های رسمی دنبال کنند. این هشدار چند ساعت پس از آن منتشر شد که بحرین اوایل همان روز هشدار مشابهی صادر کرده بود. 

پیش از این نیز ستاد کل نیروهای مسلح کویت اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور در حال پاسخگویی به تهدیدات پهپادی است.

ارتش کویت اعلام کرد هرگونه انفجاری که توسط مردم شنیده شده، نتیجه رهگیری اهداف توسط سامانه‌های پدافند هوایی بوده است.

تنش‌های منطقه‌ای از زمان آغاز حمله مشترک ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در ماه فوریه تشدید شده است. تهران با حملات پهپادی و موشکی به پایگاه های آمریکا که کشور‌های خلیج فارس میزبان آنها هستند، به این تجاوزات پاسخ می دهد.

آمریکا و ایران ماه گذشته با میانجیگری پاکستان تفاهم‌نامه‌ای را برای پایان دادن به درگیری‌هایشان و دستیابی به یک توافق صلح پایدار امضا کردند اما با تجاوز آمریکا به مناطق جنوبی ایران تنش‌ها هفته گذشته دوباره تشدید شد و دو طرف به تبادل حملات پرداختند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: بحرین ، آژیر هشدار
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