باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائمپناه در حاشیه بازدید خود از مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار کرد: آدم متأسف میشود که دشمن زیرساختها و یکی از مهمترین پالایشگاههای ما را مورد هدف قرار داده است.
وی ادامه داد: وقتی میبینیم جوانان و کارمندان این کشور، عزیزان پر تلاش با ایثارگری و با جانبازی کار میکنند و زحمت میکشند تا با سرعت تأسیسات آسیبدیده را بازسازی کنند و با همه خطرات موجود بسازند؛ مایه افتخار است. همانطور که آنهایی که پای لانچر هستند افتخار خلق میکنند کارکنان عسلویه هم کمتر از آنها برای کشور زحمت نمیکشند.
معاون اجرایی رئیسجمهور ضمن خداقوت به کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی، افزود: دشمن ما سبعانه زیرساختها را مورد هدف قرار داده است. آدم تأسف میخورد، منجر به کاهش تولید 230 میلیون متر مکعب گاز شده است.
قائمپناه گفت: از سوی دیگر خوشحالیم فرزندان این مرزوبوم آنقدر دانش دارند که بتوانند مجدد این امر را برپا کنند. به وجود جوانان دانشمند خود افتخار میکنیم. در کنار این لولهها کار کردن هر لحظه خطر انفجار و نشت گاز سمی وجود دارد؛ اما جان خود را کف دست گذاشتند. این افراد با سر دست گرفتن جان خود در عسلویه و شرکت نفت تلاش میکنند، بازسازیها را انجام داده و برای کشور ثروت تولید کنند تا مردم در زمستان سردشان نشود و در تابستان برق قطع نشود.
پارس جنوبی را با قدرت دوباره میسازیم
معاون رئیس جمهور گفت: خدمت در پارس جنوبی، مجاهدتی همتراز حضور در میدان دفاع از کشور است.
وی با اشاره به شرایط دشوار کاری در این منطقه عملیاتی تصریح کرد: کار کردن در تأسیسات پارس جنوبی، در شرایطی که هر لحظه احتمال مخاطراتی نظیر نشت گازهای سمی یا انفجار وجود دارد، خودِ جهاد است. عزیزان ما در منطقه پارس جنوبی و عسلویه همانند نیروهای مسلح که در میدان نبرد پای لانچر ایستادهاند، جان بر کف در حال تولید ثروت و امنیت برای کشور هستند.
قائمپناه تأکید کرد: ایثار و جانبازی کارکنان و متخصصان پارس جنوبی کمتر از نیروهای مسلحی که در خط مقدم دفاع قرار دارند، نیست و این مجاهدتها ضامن استقلال و عزت ایران اسلامی است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه دشمن با این حملات ناجوانمردانه به دنبال ضربه به ارکان اقتصادی کشور است، گفت: فرزندان این مرز و بوم، تخصص و دانش لازم را دارند تا به فوریت زیرساختهای آسیبدیده را بازسازی کرده و چرخ صنعت کشور را با قدرت به حرکت درآورند.
وی افزود: ما به اینجا آمدهایم تا به تمام کسانی که با ایثار، فداکاری و با تکیه بر علم و دانش خود برای عزت و سربلندی ایران تلاش میکنند، خداقوت بگوییم و از نزدیک روند بازسازی این زیرساختها را پیگیری کنیم.
گفتنی است، معاون اجرایی رئیسجمهور و وزیر نیرو در ادامه این سفر، ضمن نشست با مدیران و متخصصان صنعت گاز، آخرین وضعیت بازگشت به مدار تولید و جبران خسارتهای وارد شده به تأسیسات را مورد بررسی قرار خواهند داد.