مراسم بزرگداشت امام شهید انقلاب و معلم شهیده، زهرا حداد عادل در آموزش و پرورش قم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -مراسم بزرگداشت  امام شهید، آیت الله شهید سید علی حسینی خامنه ای«قدس الله نفسه الزکیه» و معلم شهیده زهرا حداد عادل همسر مکرم رهبر انقلاب با حضور حضرت آیت‌الله سید احمد حسینی خراسانی فقیه عالیقدر مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان، حجت‌الاسلام والمسلمین روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی،فریدالدین حداد عادل برادر گرامی شهیده والامقام حداد عادل همسر رهبر انقلاب، محمد جواد محمدی سعید مدیر کل و جمعی از مسئولان، فرهنگیان و کارکنان اداره‌کل آموزش و پرورش استان قم  برگزار شد.

همچنین در ادامه این آیین که همزمان با شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها و با حضور مداح اهل‌بیت (ع) برگزار شد، فرهنگیان استان قم با عزاداری در سوگ رهبر شهید انقلاب، ارادت و وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی ابراز کردند.

 


ادای احترام فرهنگیان استان قم به رهبر شهید انقلاب

ادای احترام فرهنگیان استان قم به رهبر شهید انقلاب

ادای احترام فرهنگیان استان قم به رهبر شهید انقلاب

ادای احترام فرهنگیان استان قم به رهبر شهید انقلاب

ادای احترام فرهنگیان استان قم به رهبر شهید انقلاب

منبع: آموزش و پرورش قم

 

برچسب ها: مراسم بزرگداشت ، امام شهید
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