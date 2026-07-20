مراسم بزرگداشت امام شهید انقلاب و معلم شهیده، زهرا حداد عادل در آموزش و پرورش قم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -مراسم بزرگداشت امام شهید، آیت الله شهید سید علی حسینی خامنه ای«قدس الله نفسه الزکیه» و معلم شهیده زهرا حداد عادل همسر مکرم رهبر انقلاب با حضور حضرت آیت‌الله سید احمد حسینی خراسانی فقیه عالیقدر مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان، حجت‌الاسلام والمسلمین روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی،فریدالدین حداد عادل برادر گرامی شهیده والامقام حداد عادل همسر رهبر انقلاب، محمد جواد محمدی سعید مدیر کل و جمعی از مسئولان، فرهنگیان و کارکنان اداره‌کل آموزش و پرورش استان قم برگزار شد.

همچنین در ادامه این آیین که همزمان با شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها و با حضور مداح اهل‌بیت (ع) برگزار شد، فرهنگیان استان قم با عزاداری در سوگ رهبر شهید انقلاب، ارادت و وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی ابراز کردند.





منبع: آموزش و پرورش قم