باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - معاون سرمایهگذاری ساتبا در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مستحضرید که از سال گذشته تاکنون یکی از مهمترین درخواستهایی که داشتیم، امکان فروش برق نیروگاههای انشعابی در بورس انرژی بود، زیرا در آنجا برق با قیمت بالاتری به فروش میرسد و متقاضیان نیز علاقهمند بودند از این امکان استفاده کنند.
معاون سرمایهگذاری ساتبا ادامه داد: هفته گذشته خوشبختانه مجوز این موضوع اخذ شد و بهزودی ابلاغ خواهد شد. از این پس تمام متقاضیانی که بر روی انشعاب خود نیروگاه نصب میکنند؛ اعم از بخش خانگی، تجاری، اداری و کشاورزی، این امکان را خواهند داشت که از طریق شرکتهایی که مجوزهای لازم را از مراجع ذیربط دریافت کردهاند، برق خود را در تابلو سبز بورس انرژی عرضه کنند.