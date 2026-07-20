باشگاه خبرنگاران جوان - قهرمانی تاریخی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ قرار بود با لحظه‌ای ماندگار از بالا رفتن جام توسط رودری و جشن بازیکنان لاروخا ثبت شود، اما حضور دونالد ترامپ روی سکوی قهرمانی برای دقایقی توجه‌ها را از قهرمانان زمین به حاشیه‌های مراسم معطوف کرد.

اسپانیا با گل فران تورس در وقت‌های اضافه، آرژانتین را شکست داد و برای دومین بار در تاریخ خود قهرمان جهان شد. پس از پایان مسابقه، مراسم اهدای مدال‌ها و جام آغاز شد؛ مراسمی که حضور رئیس‌جمهور آمریکا در کنار مقامات فیفا بخش قابل توجهی از آن را به خود اختصاص داد.

دونالد ترامپ همراه با جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، برای اهدای جوایز وارد جایگاه شد. او در جریان مراسم کنار مسئولان فیفا ایستاد، بخشی از مدال‌ها را اهدا کرد و هنگام روبه‌رو شدن با لوئیس دلافوئنته، سرمربی اسپانیا، ظاهراً از او پرسید که آیا مربی تیم است.

پس از پایان بخش رسمی مراسم، انتظار می‌رفت ترامپ مانند دیگر مهمانان جایگاه را ترک کند تا بازیکنان اسپانیا حلقه قهرمانی خود را تشکیل دهند و رودری جام جهانی را بالای سر ببرد. اما برخلاف اینفانتینو که جایگاه را ترک کرد، رئیس‌جمهور آمریکا همچنان در مرکز سکو باقی ماند و از محل جشن قهرمانان فاصله نگرفت.

رودری که جام را در اختیار داشت، برای لحظاتی منتظر ماند تا فضای اصلی جشن در اختیار بازیکنان قرار بگیرد. وقتی مشخص شد ترامپ قصد کنار رفتن ندارد، کاپیتان اسپانیا با اشاره دست از او خواست کمی از مرکز جشن فاصله بگیرد. اینفانتینو نیز تلاش کرد شرایط را مدیریت کند و ترامپ را چند قدم جابه‌جا کند، اما رئیس‌جمهور آمریکا همچنان در کنار بازیکنان ماند و حتی در میان جشن آنها حرکاتی شبیه رقص انجام داد.

در نهایت بازیکنان اسپانیا جشن خود را آغاز کردند؛ جشنی که قرار بود کاملاً متعلق به قهرمانان زمین باشد، اما حضور ترامپ باعث شد یکی از قاب‌های اصلی مراسم پایانی تحت‌تأثیر این حاشیه قرار بگیرد. این نخستین بار نبود که ترامپ در مراسم اهدای جام در مرکز توجه باقی می‌ماند. در فینال جام جهانی باشگاه‌ها ۲۰۲۵ نیز پس از قهرمانی چلسی مقابل پاری‌سن‌ژرمن، او هنگام اهدای جام در کنار اینفانتینو روی سکو ماند و جشن بازیکنان را برای لحظاتی تحت‌تأثیر حضور خود قرار داد.

در آن مراسم نیز بازیکنان چلسی منتظر کنار رفتن او بودند، اما ترامپ در تصاویر قهرمانی تیم باقی ماند؛ اتفاقی که حالا در جشن اسپانیا نیز تکرار شد. حضور ترامپ در ورزشگاه مت‌لایف پیش از مسابقه نیز با تدابیر امنیتی گسترده همراه بود. بازرسی‌های ویژه امنیتی باعث ایجاد صف‌های طولانی و تأخیر در ورود برخی هواداران، خبرنگاران و کارکنان ورزشگاه شد.

در نهایت، شبی که قرار بود به نام اسپانیا، رودری و دومین قهرمانی تاریخ لاروخا ثبت شود، با یک تصویر جنجالی نیز همراه شد؛ تصویری از جامی که در دستان قهرمانان بود، اما قاب جشن برای دقایقی با حضور مهمانی که حاضر به ترک سکو نبود، تغییر کرد.

منبع: قدس آنلاین