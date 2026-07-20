معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو در دیدار با استاندار لرستان از برگزاری نمایشگاه صادراتی سنگ در لرستان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمد مسعود سمیعی نژاد با اشاره به ظرفیت‌های لرستان در حوزه سنگ، اظهارداشت: در این راستا، نمایشگاه صادراتی سنگ در ازنا یا الیگودرز با محوریت ایمیدرو برگزار می‌شود. 

وی ادامه‌داد: در جریان این سفر، بازدیدی از کارخانه فولاد ازنا داشتیم که تکمیل آن خواسته مردم لرستان و شهرستان ازناست.

سمیعی نژاد اظهارداشت: این طرح اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و وضعیت آن در ستاد فولاد کشور مطرح شده و مقرر گردید فولاد مبارکه بصورت BoT در تکمیل این پروژه مشارکت نماید.

معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی شده تا این پروژه در مدت معین ۱۸ ماه به بهره‌برداری برسد. 

وی یادآور شد: فولاد ازنا در اولویت‌های ستاد فولاد کشور قرار دارد.

سمیعی نژاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پتانسیل های معدنی ویژه استان نیز گفت: در این بخش نیز پروژه‌های مهمی تعریف شده که کارخانه تولید کاغذ از سنگ جهت جلوگیری از بین رفتن جنگل‌ها در الیگودرز و پلدختر در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد. 

وی افزود: درخواست ۱۹ پرونده اکتشاف عدنی در استان داریم که نیازمند تاکید استاندار محترم و همکاری منابع طبیعی و ...جهت همکاری بین بخشی در این زمینه هستیم.

منبع:اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان

برچسب ها: استانداری ، لرستان
خبرهای مرتبط
نیروگاه برق در دورود احداث می‌شود
اجرای ۱۲ هزار و ۴۰۰ ویژه برنامه دهه فجر در لرستان
وجود ۲۳۵ واحد صنعتی راکد در لرستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شهادت یک لرستانی در حمله آمریکا به بندرعباس
سنگر خیابان انقلاب خرم‌آباد؛ ایستگاه صد و چهل و دوم + فیلم
آخرین اخبار
سنگر خیابان انقلاب خرم‌آباد؛ ایستگاه صد و چهل و دوم + فیلم
شهادت یک لرستانی در حمله آمریکا به بندرعباس
آتش‌سوزی در انبار ساختمانی بیمارستان در حال احداث نیایش خرم‌آباد/ رد احتمال حمله یا اصابت + فیلم
نمایشگاه صادراتی سنگ در لرستان برگزار می‌شود/ تکمیل فولاد ازنا با مشارکت فولاد مبارکه