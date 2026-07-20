معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو در دیدار با استاندار لرستان از برگزاری نمایشگاه صادراتی سنگ در لرستان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مسعود سمیعی نژاد با اشاره به ظرفیتهای لرستان در حوزه سنگ، اظهارداشت: در این راستا، نمایشگاه صادراتی سنگ در ازنا یا الیگودرز با محوریت ایمیدرو برگزار میشود.
وی ادامهداد: در جریان این سفر، بازدیدی از کارخانه فولاد ازنا داشتیم که تکمیل آن خواسته مردم لرستان و شهرستان ازناست.
سمیعی نژاد اظهارداشت: این طرح اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و وضعیت آن در ستاد فولاد کشور مطرح شده و مقرر گردید فولاد مبارکه بصورت BoT در تکمیل این پروژه مشارکت نماید.
معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: برنامهریزی شده تا این پروژه در مدت معین ۱۸ ماه به بهرهبرداری برسد.
وی یادآور شد: فولاد ازنا در اولویتهای ستاد فولاد کشور قرار دارد.
سمیعی نژاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پتانسیل های معدنی ویژه استان نیز گفت: در این بخش نیز پروژههای مهمی تعریف شده که کارخانه تولید کاغذ از سنگ جهت جلوگیری از بین رفتن جنگلها در الیگودرز و پلدختر در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: درخواست ۱۹ پرونده اکتشاف عدنی در استان داریم که نیازمند تاکید استاندار محترم و همکاری منابع طبیعی و ...جهت همکاری بین بخشی در این زمینه هستیم.
منبع:ادارهکل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری لرستان