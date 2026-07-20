باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سیگارودی، معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به برنامه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور اظهار کرد: برنامه ما برای پایان تابستان رسیدن به ظرفیت ۷ هزار مگاوات بوده و همچنان بر همان برنامه‌ریزی و تعهدی که از ابتدا داشتیم پایبند هستیم.

او افزود: البته با توجه به محدودیت‌هایی که در تأمین تجهیزات، به‌ویژه تجهیزاتی که باید از خارج از کشور تأمین شوند، با آن مواجه هستیم، ممکن است اجرای بخشی از برنامه‌ها با تأخیر همراه شود، اما بر اساس بررسی‌هایی که در حال انجام است و با توجه به نیروگاه‌هایی که تجهیزات آنها در داخل کشور تأمین شده، به احتمال زیاد به ظرفیت ۷ هزار مگاوات نزدیک خواهیم شد.

معاون سرمایه‌گذاری ساتبا ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ساختگاه‌هایی که مشخص شده و مجوز‌هایی که صادر کرده‌ایم، حتی برنامه ما این بود که در پایان تابستان از ظرفیت ۷ هزار مگاوات نیز عبور کنیم، اما این محدودیت‌ها موضوعی است که همه بخش‌های کشور با آن مواجه هستند.

او با بیان اینکه هم‌اکنون بین هزار تا هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه نیز در حال احداث است، گفت: بخش عمده تجهیزات این نیروگاه‌ها یا پیش از این تأمین شده و یا در حال حاضر در داخل کشور در حال تأمین است. اگر مسیر‌های جایگزین تأمین تجهیزات بتواند به ما کمک کند، ان‌شاءالله از ظرفیت ۷ هزار مگاوات نیز عبور خواهیم کرد.

او تاکید کرد: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از پنج هزار و ۴۰۰ مگاوات عبور کرده است.

سیگارودی در پاسخ به پرسشی درباره برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر اینکه با توجه به شرایط واردات تجهیزات، اهداف تعیین‌شده محقق نخواهد شد، تصریح کرد: آنچه می‌خواهم عرض کنم اصلاً بحث کارشناسی نیست؛ زیرا همه مباحث کارشناسی از قبل پیش‌بینی شده است. مجوز‌های لازم صادر شده، قرارداد‌های مرتبط منعقد شده و ساختگاه‌ها نیز مشخص هستند.

او ادامه داد: هم‌اکنون بیش از هزار ساختگاه مشخص در کشور با ظرفیت‌های مختلف در همه استان‌ها جانمایی شده‌اند، بنابراین اگر برنامه با تأخیر مواجه شود، علت آن مسائل کارشناسی نیست، بلکه موضوع تأمین تجهیزات، تأمین مالی و تأمین ارز است.

معاون سرمایه‌گذاری ساتبا خاطرنشان کرد: اگر تأمین مالی مناسب‌تری انجام شود و تأمین ارز از طریق وزارت صمت محقق شود، همه تعهداتی که داده‌ایم قابل تحقق خواهد بود.

او با اشاره به گستردگی شبکه برق کشور گفت: کشور پهناوری داریم و شبکه برق بسیار وسیعی در اختیار داریم. از سوی دیگر متقاضیان متعددی نیز مجوز‌های لازم را دریافت کرده‌اند. همه بررسی‌های فنی و کارشناسی ما نشان می‌دهد اگر خدای نکرده از برنامه عقب بمانیم یا تحقق برنامه با تأخیر انجام شود، به هیچ عنوان دلیل آن مسائل کارشناسی نیست و تنها به موضوع تأمین تجهیزات و محدودیت‌های ارزی بازمی‌گردد.

سیگارودی درباره مهم‌ترین چالش‌های احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز اظهار کرد: سال گذشته در همین مقطع، صدور مجوزها، واگذاری زمین از طریق استان‌ها و اتصال به شبکه از مهم‌ترین چالش‌های ما بود، اما در نیمه دوم سال گذشته بخش عمده اختیارات ساتبا به استانداری‌ها و استان‌ها واگذار شد و امروز در حوزه صدور مجوز، واگذاری زمین و اتصال به شبکه، مشکل جدی وجود ندارد.

او افزود: اکنون مهم‌ترین چالش، مشابه سایر بخش‌های اقتصادی کشور، تأمین مالی ارزان‌قیمت و همچنین تأمین به‌موقع ارز برای متقاضیانی است که ناچارند بخشی از تجهیزات خود را از خارج کشور وارد کنند.

معاون سرمایه‌گذاری ساتبا با تأکید بر اینکه تقریباً تمام برنامه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود، گفت: همکاران ما در معاونت برنامه‌ریزی اقدامات جدی برای راه‌اندازی صندوق پروژه آغاز کرده‌اند و پیشنهاد می‌کنم درباره جزئیات آن با معاونت مربوطه نیز گفت‌و‌گو کنید.

معاون سرمایه‌گذاری ساتبا درباره وضعیت تأمین ارز گفت: بر اساس گزارشی که از وزارت صمت دریافت کرده‌ایم، در نیمه دوم سال گذشته به دلیل برخی محدودیت‌ها، از جمله شرایط ناشی از جنگ، بخشی از درخواست‌های ارزی متقاضیان تأمین نشده بود.

وی افزود: اخیراً همه درخواست‌های موجود در صف مجدداً بررسی و ارزیابی شد و حدود ۶۰۰ میلیون دلار درخواست ارزی به وزارت صمت اعلام کرده‌ایم. همچنین به ما قول داده شده است که به‌صورت ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار دیگر نیز به متقاضیانی که در آستانه بهره‌برداری نیروگاه هستند، تخصیص یابد.

سیگارودی تأکید کرد: اولویت ما این است که ارز در اختیار متقاضیانی قرار گیرد که بتوانند هرچه سریع‌تر نیروگاه خود را وارد مدار کرده و برق تولیدی را به شبکه تزریق کنند.

او همچنین از تدوین سازوکار مشترک میان ساتبا و وزارت صمت برای نظارت بر تخصیص ارز خبر داد و گفت: در این مدل، از نظر کیفیت تجهیزات، محدوده قیمت و همچنین برخورداری متقاضی از مجوز‌های لازم، نظارت دقیق انجام خواهد شد.

معاون سرمایه‌گذاری ساتبا تصریح کرد: از این پس اجازه نخواهیم داد ارزی که برای تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر تخصیص می‌یابد، بدون رعایت سه شرط اصلی پرداخت شود؛ نخست اینکه متقاضی مجوز‌های لازم را داشته باشد، دوم اینکه قیمت تجهیزات بالاتر از قیمت متعارف نباشد و سوم اینکه تجهیزات مورد تأیید ساتبا قرار گرفته باشند.

او در پایان درباره میزان تخصیص ارز از ابتدای سال تاکنون اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون تخصیص قابل توجهی انجام نشده و این نخستین مرحله‌ای است که درخواست حدود ۶۰۰ میلیون دلار را ارائه کرده‌ایم. امیدواریم با همکاری وزارت صمت این منابع هرچه سریع‌تر تأمین شود تا متقاضیان نیز از روند تأمین ارز رضایت داشته باشند.