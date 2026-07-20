رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه از شناسایی و توقیف ۷۰۰ کیلوگرم مرغ قطعه بندی فاقد مجوز حمل و غیرقابل مصرف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - دکتر رجبی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه گفت: در ادامه برنامه‌های نظارتی شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه، اکیپ بازرسی این شبکه حین کنترل و پایش محموله‌های در حال حمل، موفق به شناسایی و توقیف ۷۰۰ کیلوگرم مرغ قطعه‌بندی‌شده فاقد مجوز حمل دامپزشکی و غیرقابل مصرف شد.

وی افزود: : پس از بررسی‌های کارشناسی، به دلیل عدم رعایت ضوابط بهداشتی و نداشتن مجوزهای قانونی حمل، محموله مذکور برابر مقررات توقیف و از چرخه توزیع خارج شد و اقدامات قانونی لازم در این خصوص انجام گرفت.

رجبی یادآور شد: شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه با استمرار نظارت بر حمل، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی، در راستای تضمین کیفیت فرآورده‌های دامی، صیانت از سلامت عمومی و اجرای ضوابط بهداشتی، کنترل‌های میدانی را به‌صورت مستمر در سطح شهرستان ادامه می‌دهد.

برچسب ها: گوشت غیرقابل مصرف ، دامپزشکی
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