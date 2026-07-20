باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و مدیرعامل ساتبا با اشاره به برنامه‌های توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: ما شروع کردیم و با تلاش بیشتری در این حوزه حضور پیدا خواهیم کرد. خوشبختانه در هفت تا هشت ماه گذشته، به‌ویژه در سیستان و بلوچستان اقدامات خوبی انجام شد.

طرزطلب افزود: هدف ما ایجاد حرکتی برای تشویق سرمایه‌گذاران به ورود بیشتر به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است. ظرفیت سرمایه‌گذاری بسیار خوبی از محل منابع خورشیدی وجود دارد و تاکنون از محل این منابع، برنامه‌هایی برای اجرای حدود هشت هزار مگاوات نیروگاه در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل ساتبا با اشاره به سیاست‌های این سازمان برای حمایت از سرمایه‌گذاران گفت: امیدواریم با همکاری بانک‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مناطق مختلف از جمله خواف، شمال کشور و سایر مناطق با سرعت بیشتری دنبال شود.

معاون وزیر نیرو با اشاره به روند افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: در یک دوره، ایران از نظر افزایش ظرفیت در جایگاه سوم جهان قرار گرفت که عدد کمی نیست و با وجود همه مشکلات، این اتفاق رقم خورد، هرچند همچنان با چالش‌هایی مواجه هستیم.

او ادامه داد: اکنون ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات است و از ابتدای سال تاکنون حدود هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است. برنامه‌های در حال اجرا به‌صورت مستمر رصد و کنترل می‌شوند تا با پیگیری دقیق، پروژه‌ها به نتیجه برسند و امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها بتوانیم به اهداف تعیین‌شده دست پیدا کنیم.

او گفت: با پیگیری آقای پزشکیان و مصوبه شعام، مجوز سرمایه‌گذاری از محل صندوق توسعه ملی برای احداث ۱۰۰ مگاوات نیروگاه بادی صادر شد؛ یک نیروگاه ۵۰ مگاواتی بادی در منطقه میل نادر و یک نیروگاه بادی ۱۰۰ مگاواتی در منطقه خواف اجرایی خواهد شد و امروز کلنگ آن‌ها بر زمین خواهد خورد همچنین کارهای اجرایی احداث ۶۵۰ مگاوات نیروگاه بادی جدید نیز آغاز شده و درحال پیگیری است.