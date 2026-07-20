باشگاه خبرنگاران جوان - مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش استان هرمزگان از تعویق برگزاری آزمونهای نهایی تا ۲۹ تیرماه خبر داد و گفت: با هدف کاهش دغدغه خانوادهها، زمان برگزاری آزمونها به پس از عادی شدن شرایط موکول شده است.
وی همچنین بر ضرورت تبیین مظلومیت شهدای دبستان شجره طیبه میناب و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان تأکید کرد.
کرمزاده، مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش استان هرمزگان اظهار کرد: با توجه به دغدغه خانوادهها و به منظور ایجاد آرامش برای دانشآموزان، برگزاری آزمونهای نهایی از چهارشنبه هفته گذشته تا دوشنبه ۲۹ تیرماه به تعویق افتاده است و پس از تثبیت شرایط، زمان جدید برگزاری آزمونها اعلام خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به حادثه دبستان شجره طیبه میناب گفت: این حادثه از همان ساعات اولیه به عنوان یک فاجعه تلخ انسانی مورد توجه قرار گرفت و آموزش و پرورش تلاش کرده است یاد و نام شهدای این مدرسه را زنده نگه دارد.
کرمزاده افزود: معرفی مظلومیت شهدای دبستان شجره طیبه میناب و انتقال ابعاد این حادثه به نسلهای آینده، از مسئولیتهای فرهنگی و اجتماعی آموزش و پرورش است و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.