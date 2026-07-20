شهروندخبرنگار ما فیلمی از بوستان گردشگری ولایت شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

با صدور حکمی از سوی رهبر انقلاب صورت گرفت؛انتصاب مجدد حجتالاسلام اژهای به ریاست قوه قضائیه
باشگاه خبرنگاران جوان - بوستان گردشگری ولایت شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی در مسیر گردشگری بزرگراه اهر به تبریز و بزرگراه اهر به مشگین شهر قرار دارد و علاوه بر فضای سبز و نصب ستهای ورزشی، استخر باغ گلی با پیست دو و میدانی و دوچرخه سواری نیز توسط شهرداری اهر در حال احداث است که جلوه خاصی به این بوستان داده است.
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منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی
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