شهروندخبرنگار ما فیلمی از بوستان گردشگری ولایت شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بوستان گردشگری ولایت شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی در مسیر گردشگری بزرگراه اهر به تبریز و بزرگراه اهر به مشگین شهر قرار دارد و علاوه بر فضای سبز و نصب ست‌های ورزشی، استخر باغ گلی با پیست دو و میدانی و دوچرخه سواری نیز توسط شهرداری اهر در حال احداث است که جلوه خاصی به این بوستان داده است.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

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برچسب ها: جاذبه های گردشگری ، سوژه خبری ، اماکن گردشگری
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