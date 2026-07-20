شهروندخبرنگار ما فیلمی از بوستان گردشگری ولایت شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بوستان گردشگری ولایت شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی در مسیر گردشگری بزرگراه اهر به تبریز و بزرگراه اهر به مشگین شهر قرار دارد و علاوه بر فضای سبز و نصب ست‌های ورزشی، استخر باغ گلی با پیست دو و میدانی و دوچرخه سواری نیز توسط شهرداری اهر در حال احداث است که جلوه خاصی به این بوستان داده است.

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منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

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