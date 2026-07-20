دست سارقان آب در نرماشیر کوتاه شد

در حالی که هر قطره آب سرمایه‌ای حیاتی برای مردم است، برخورد با برداشت‌های غیرقانونی از شبکه آب نرماشیر شدت گرفته و از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۸۶ انشعاب غیرمجاز شناسایی، قطع و جمع‌آوری شده است؛ اقدامی که با حمایت دستگاه قضایی و با هدف صیانت از حقوق شهروندان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نرماشیر از اجرای طرح گسترده مقابله با انشعابات غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت: برای جلوگیری از هدررفت منابع آبی و حفاظت از سرمایه‌های ملی، عملیات شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز توسط پلیس آب و با پشتیبانی دستگاه قضایی در سطح شهرستان در حال انجام است.

حسین پیدایش با اشاره به نتایج این طرح اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۸۶ فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی و قطع شده است که از این تعداد، ۲۱۰ مورد پس از طی مراحل قانونی به اشتراک مجاز تبدیل شده‌اند.

وی افزود: در جریان بازرسی‌های فنی انجام‌شده، ۱۳۵ مورد سه‌راهی مخفی پیش از کنتور و همچنین ۱۴۱ انشعاب غیرمجاز که به عنوان انشعاب دوم مورد استفاده قرار می‌گرفت، شناسایی و جمع‌آوری شد.

مدیر امور آبفای نرماشیر با تأکید بر اینکه استفاده غیرقانونی از آب، تضییع آشکار حقوق دیگر شهروندان است، تصریح کرد: این اقدام‌ها علاوه بر آسیب به شبکه توزیع، موجب افت فشار آب و ایجاد نارضایتی برای مشترکان قانون‌مدار می‌شود؛ از همین رو برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده و برخورد قانونی و بدون اغماض با آنان ادامه خواهد داشت.

پیدایش با اشاره به نقش مردم در حفاظت از منابع آبی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز یا تخلف در شبکه توزیع آب، موضوع را به امور آبفا اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع تخلف و برقراری عدالت در توزیع آب اقدام شود.

منبع: روابط عمومی آبفای استان کرمان

برچسب ها: انشعاب غیرمجاز آب ، شرکت آبفا
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