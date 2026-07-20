نزدیک به ۸۰ هزار تن گندم تاکنون از کشاورزان مازندران خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با تداوم برداشت گندم در مناطق کوهستانی استان مازندران گفت: عملیات خرید تضمینی این محصول نیز همچنان در مراکز خرید فعال ادامه دارد و تاکنون نزدیک به ۸۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.
او افزود: ارزش این میزان گندم خریداریشده بیش از ۳۹ هزار میلیارد ریال برآورد میشود و همزمان با استمرار فرآیند خرید، پرداخت مطالبات گندمکاران نیز به صورت مرحلهای در حال انجام است.
جعفری گفت: تاکنون ۷ هزار و ۸۹۴ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران مازندرانی، معادل حدود ۲۰ درصد از کل ارزش گندم خریداری شده، توسط سازمان هدفمندسازی یارانهها به حساب کشاورزان واریز شده است و پرداخت مابقی مطالبات نیز با تأمین و تخصیص اعتبارات، در مراحل بعدی انجام خواهد شد.
او همچنین از پیگیریهای مؤثر دکتر مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران و دکتر راد معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، در راستای تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود با تداوم این حمایتها، باقیمانده مطالبات نیز در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت شود.
جعفری با اشاره به جزئیات پرداختها، افزود: تا این مرحله از پرداخت مطالبات، کشاورزانی که تا ۲۰ خردادماه محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دادهاند، در مجموع ۵۷ درصد از مطالبات خود را دریافت کردهاند. همچنین گندمکارانی که از ۲۱ تا ۲۵ خردادماه محصول خود را تحویل مراکز خرید دادهاند نیز تاکنون ۳۸ درصد از مطالباتشان به حساب آنان واریز شده است.
جعفری با تأکید بر تداوم عملیات خرید تضمینی گندم در استان، گفت: مراکز خرید تضمینی گندم تا پایان فصل برداشت آماده دریافت محصول کشاورزان هستند و ادارهکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با همکاری دستگاههای مرتبط، ضمن انجام فرآیند خرید، حمل و ذخیرهسازی گندم، پیگیری مستمر برای تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران را تا تسویه کامل ادامه خواهد داد.