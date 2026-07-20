اهتزاز پرچم فلسطین در جشن قهرمانی اسپانیا + فیلم

هزاران هوادار تیم ملی اسپانیا در شهر بارسلونا، قهرمانی کشورشان در جام جهانی فوتبال را در حالی جشن گرفتند که پرچم فلسطین در صفوف نخست این تجمع به اهتراز درآمد.
باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با جشن قهرمانی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی فوتبال، هزاران هوادار در شهر بارسلونا با به اهتزاز درآوردن پرچم فلسطین، همبستگی خود را با مردم این سرزمین ابراز کردند. پرچم فلسطین در صفوف نخست این تجمع به چشم میخورد.
کاش فوتبالیست سابق و فئودال امروز ما هم آزادگی رو از اینا یاد بگیره؛ فقط بلده هر چند وقت یکبار به کشور و مردم ایران لگد بزنه!