باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اهتزاز پرچم فلسطین در جشن قهرمانی اسپانیا + فیلم

هزاران هوادار تیم ملی اسپانیا در شهر بارسلونا، قهرمانی کشورشان در جام جهانی فوتبال را در حالی جشن گرفتند که پرچم فلسطین در صفوف نخست این تجمع به اهتراز درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوانهمزمان با جشن قهرمانی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی فوتبال، هزاران هوادار در شهر بارسلونا با به اهتزاز درآوردن پرچم فلسطین، همبستگی خود را با مردم این سرزمین ابراز کردند. پرچم فلسطین در صفوف نخست این تجمع به چشم می‌خورد.

مطالب مرتبط
اهتزاز پرچم فلسطین در جشن قهرمانی اسپانیا + فیلم
young journalists club

حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم

اهتزاز پرچم فلسطین در جشن قهرمانی اسپانیا + فیلم
young journalists club

راهپیمایی حامیان غزه در پایتخت سوئد + فیلم

اهتزاز پرچم فلسطین در جشن قهرمانی اسپانیا + فیلم
young journalists club

اخراج دانشجوی آمریکایی از مراسم فارغ‌التحصیلی به دلیل همراه داشتن پرچم فلسطین + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شوک نفتی جدید به جهان با بسته شدن باب‌المندب و دریای سرخ + فیلم
۸۹۸

شوک نفتی جدید به جهان با بسته شدن باب‌المندب و دریای سرخ + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
آژیر‌های ممتد در پی موج جدید حملات ترکیبی + فیلم
۶۶۴

آژیر‌های ممتد در پی موج جدید حملات ترکیبی + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
حمله به عقبه؛ نمایش توان ایران و هشدار به اردن و اسرائیل + فیلم
۶۳۵

حمله به عقبه؛ نمایش توان ایران و هشدار به اردن و اسرائیل + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
تصاویر آثار ضربه‌های کاری موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا + فیلم
۴۳۴

تصاویر آثار ضربه‌های کاری موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
قلب تپنده صادرات نفت ایران همچنان استوار + فیلم
۴۲۶

قلب تپنده صادرات نفت ایران همچنان استوار + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۲۹ تير ۱۴۰۵
نوش جون تیم فوتبال، مردم و دولت اسپانیا که به حق خودشون رسیدن.
کاش فوتبالیست سابق و فئودال امروز ما هم آزادگی رو از اینا یاد بگیره؛ فقط بلده هر چند وقت یکبار به کشور و مردم ایران لگد بزنه!
۰
۰
پاسخ دادن