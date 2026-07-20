اهتزاز پرچم فلسطین در جشن قهرمانی اسپانیا + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با جشن قهرمانی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی فوتبال، هزاران هوادار در شهر بارسلونا با به اهتزاز درآوردن پرچم فلسطین، همبستگی خود را با مردم این سرزمین ابراز کردند. پرچم فلسطین در صفوف نخست این تجمع به چشم می‌خورد.