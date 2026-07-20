باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آکسیوس فاش کرد که مقامات و استراتژیست‌های جمهوری‌خواه اذعان دارند که چشم‌انداز این حزب در انتخابات میان‌دوره‌ای پیش رو نگران‌کننده به نظر می‌رسد، اما آنها بیشتر روی کاهش محبوبیت حزب دموکرات حساب می‌کنند تا بهبود تصویر جمهوری‌خواهان در میان رأی‌دهندگان.

این وب‌سایت به نقل از یک مقام جمهوری‌خواه نزدیک به روند سیاسی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نوشت: «این انتخاباتی مبتنی بر نفرت خواهد بود. رأی‌دهندگان باید از دموکرات‌ها بیشتر از ما متنفر باشند و ما دلیلی برای تحقق این امر داریم.»

بر اساس این گزارش، انتقادات در داخل حزب جمهوری‌خواه در حال افزایش است که ترامپ به جای تمرکز بر کاهش مالیات‌های مصوب جمهوری‌خواهان، بر مسائلی تمرکز می‌کند که ارتباط مستقیمی با شرایط زندگی ندارند، مانند جنگ با ایران و صحبت‌های مکرر در مورد انتخابات ۲۰۲۰.

برخی از مقامات جمهوری‌خواه معتقدند که جنگ با ایران به افزایش قیمت سوخت و افزایش فشارهای تورمی کمک کرده است. در همین زمینه، سناتور جمهوری‌خواه جان کورنین از تگزاس گفت: «من هنوز نمی‌فهمم که چگونه می‌توانیم با صحبت کردن در مورد اتفاقات سال ۲۰۲۰، در انتخابات میان‌دوره‌ای پیروز شویم.»

یک پیشرفت بالقوه برای دموکرات‌ها

آکسیوس خاطرنشان کرد که ترامپ امیدوار بود سخنرانی اخیرش کنگره را به تصویب قانون «نجات آمریکا» سوق دهد و پایگاه انتخاباتی‌اش را به مشارکت در آن ترغیب کند، اما نظرسنجی‌های انجام شده توسط کارشناسان جمهوری‌خواه نشان داد که این پیام‌ها مورد توجه رأی‌دهندگان قرار نگرفته است.

این وب‌سایت به نقل از یک نظرسنجی‌کننده جمهوری‌خواه که روی چندین رقابت انتخاباتی در سراسر کشور کار می‌کند، نوشت که نتایج مطالعات او نشان می‌دهد که رأی‌دهندگان می‌خواهند رئیس‌جمهور شرایط زندگی آنها را بهبود بخشد، اما آنها باور ندارند که او این کار را انجام می‌دهد.

او افزود: داده‌های نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که دموکرات‌ها می‌توانند اکثریت مجلس نمایندگان را تا هفت کرسی به دست آورند، اگرچه جمهوری‌خواهان در حال حاضر اکثریت ۶ کرسی را در اختیار دارند، در حالی که میزان محبوبیت خالص ترامپ به ۱۰ امتیاز زیر صفر رسیده است.

یک نظرسنجی واشنگتن پست/ایپسوس که نتایج آن روز پنجشنبه منتشر شد، نشان داد که حمایت خالص از ترامپ در میان رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده منفی ۱۹ درصد است.

در مقابل، این گزارش خاطرنشان کرد که حزب دموکرات نیز محبوبیت چندانی ندارد و جمهوری‌خواهان قصد دارند از اختلافات داخلی میان دموکرات‌ها، به ویژه اعتراضات جناح مترقی، سوءاستفاده کنند تا کل حزب را به عنوان حزبی که مواضع رادیکالی اتخاذ می‌کند که آن را از حکومت‌داری سلب صلاحیت می‌کند، به تصویر بکشند.

یکی دیگر از کارشناسان نظرسنجی جمهوری‌خواه گفت رأی‌دهندگان مردد هنوز نگرانند که دموکرات‌ها بیش از حد به چپ متمایل شوند و افزود: «می‌توانیم به رأی‌دهندگان بگوییم: بله، ما مشکلاتی داریم، اما آنها بدتر هستند.»

با این وجود، همین کارشناس تاکید کرد که ترامپ باید بر مسائلی که برای رأی‌دهندگان مهم است، به‌ویژه کاهش مالیات، تمرکز کند، نه بر سایر مسائل، با توجه به اینکه به نظر نمی‌رسد رئیس‌جمهور آماده تغییر رویکرد خود باشد.

در همین زمینه، یک نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو نشان داد که احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات از سطوح پایین و مشابهی از حمایت مردمی برخوردارند، در حالی که نتایج یک نظرسنجی CNBC که روز جمعه منتشر شد، نشان داد که رأی‌دهندگان در مقایسه با یک نامزد دموکرات، تمایل بیشتری به بیزاری از نامزدی دارند که متعلق به جنبش «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» (ماگا) است.

منبع: الاخبار