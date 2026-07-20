بر اساس اعلام اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان، امتحانات نهایی پایه دوازدهم در این استان فردا سه‌شنبه طبق برنامه برگزار می‌شود و لغو نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان، امتحانات نهایی پایه دوازدهم در این استان فردا سه‌شنبه طبق برنامه برگزار می‌شود و لغو نشده است.

برچسب ها: آموزش و پرورش ، امتحانات مدارس
خبرهای مرتبط
آخرین وضعیت امتحانات، ترمیم نمره و داوطلبان آزاد در خوزستان اعلام شد
امتحانات مدارس ۱۱ شهرستان خوزستان روز چهارشنبه لغو شد
مدارس دزفول فردا دوشنبه غیرحضوری شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بلاگر اهانت‌کننده به مقدسات دستگیر شد
اعمال محدودیت‌های ترافیکی اربعین در محور‌های برون شهری خوزستان
باید از همه ظرفیت‌های کشور برای مقابله با تهدیدات استفاده کنیم
اعلام آمار و میزان خسارات وارده به خوزستان طی جنگ اخیر
منابع مالی بازسازی خسارت‌های جنگ در خوزستان تأمین می‌شود
پایان تاراج آب کرخه نور؛ برداشت‌های غیرمجاز متوقف می‌شود
مرز چذابه از پنجشنبه میزبان زائران اربعین؛ آغاز رسمی پذیرایی و اعزام به عتبات
نوجوان ۱۳ ساله در مبتلا به جراحت نافذ قلب از مرگ نجات یافت
آغاز حرکت عظیم «مشایه الاهواز» از فردا؛ اجتماع بزرگ حسینی در غرب اهواز برگزار می‌شود
آخرین اخبار
اعمال محدودیت‌های ترافیکی اربعین در محور‌های برون شهری خوزستان
منابع مالی بازسازی خسارت‌های جنگ در خوزستان تأمین می‌شود
بلاگر اهانت‌کننده به مقدسات دستگیر شد
باید از همه ظرفیت‌های کشور برای مقابله با تهدیدات استفاده کنیم
اعلام آمار و میزان خسارات وارده به خوزستان طی جنگ اخیر
پایان تاراج آب کرخه نور؛ برداشت‌های غیرمجاز متوقف می‌شود
مرز چذابه از پنجشنبه میزبان زائران اربعین؛ آغاز رسمی پذیرایی و اعزام به عتبات
آغاز حرکت عظیم «مشایه الاهواز» از فردا؛ اجتماع بزرگ حسینی در غرب اهواز برگزار می‌شود
نوجوان ۱۳ ساله در مبتلا به جراحت نافذ قلب از مرگ نجات یافت
امتحانات نهایی پایه دوازدهم فردا در خوزستان برگزار می‌شود
شنیده شدن صدای چندین انفجار در بنادر ماهشهر و امام خمینی
یک نقطه در اطراف شهر بندر امام خمینی(ره) مورد حمله موشکی دشمن قرار گرفت