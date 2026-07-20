\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647\u200c\u06a9\u0644 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0648 \u067e\u0631\u0648\u0631\u0634 \u062e\u0648\u0632\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0627\u0645\u062a\u062d\u0627\u0646\u0627\u062a \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u0647 \u062f\u0648\u0627\u0632\u062f\u0647\u0645 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u0631\u062f\u0627 \u0633\u0647\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0637\u0628\u0642 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0648 \u0644\u063a\u0648 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.