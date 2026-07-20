باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینیراد - سیدمهدی طبیبزاده، رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان، در نشست اعضای اتاق مشترک ایران و افغانستان که با میزبانی اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد، با اشاره به برگزاری همایش چهارروزه توسعه همکاریهای اقتصادی استان کرمان و افغانستان گفت مشکلات و سرمایهگذاری اتباع افغانستان در کرمان، بهویژه در مناطق جنوبی، موضوع مهمی در حوزه کسبوکارهای استان است.
وی افزود: برای ارتقای تجارت خارجی در اتاق کرمان بهدنبال توسعه بازار هستیم، با توجه به محدودیتهای مسیرهای دریایی و جنوبی، اکنون تجارت از طریق کریدورهای شرق و غرب کشور اهمیت یافته است، ثبات و رشد شتابان بازار افغانستان فرصت مناسبی را برای کرمان فراهم کرده است.
طبیبزاده با اشاره به شکاف موجود در آمار رسمی بیان کرد که سهم کرمان از ۲.۵ میلیارد دلار مبادلات ایران و افغانستان، کمتر از ۳۰ میلیون دلار است. وی تصریح کرد با توجه به فعالیت کارآفرینان و تجار اتباع افغانستان، انتظار درآمدی بیش از این رقم را داریم و باید از ظرفیت ۱۰ میلیارد دلاری بازار افغانستان فرصتهای بیشتری کسب کرد.
وی همچنین تاکید کرد که بهزودی نگرانیها و مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه رفع خواهد شد.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین استان نیز با اشاره به اینکه کارت بازرگانی دغدغه اصلی فعالان اقتصادی اتباع است، گفت بهدنبال تسهیلگری هستیم و باید اعتراف کرد که اتباع از خوشحسابترین مودیان مالیاتی ما هستند.
وی تصریح کرد: موضوع اشتغال اتباع در جنوب استان در اختیار شورای امنیت است و در زمینه اخذ گواهینامه رانندگی نیز با پلیس راهور اقداماتی در دست انجام است.
وی تاکید کرد: برخوردها تنها با اتباع غیرمجاز است و با اتباع دارای کارت اقامت مشکلی وجود ندارد.
سعیدی، مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری کرمان نیز در این نشست گفت: اشتراک زبان و نزدیکی کرمان به مرزهای شرقی، مبادله با افغانستان را تسهیل میکند.
وی افزود: رشد چهار برابری تولید در چهار سال اخیر بسیار ارزشمند است و باید از این فرصت استفاده کرد.
وی بیان کرد: پیشنهاد رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان مبنی بر تشکیل کمیته مشترک در حال پیگیری است و با توجه به اهمیت سرمایهگذاری، موانع پیش روی سرمایهگذاران افغانستانی در استان را بررسی میکنند.
سعیدی افزود: مرکز خدمات سرمایهگذاری استان از حضور سرمایهگذاران مختلف استقبال میکند و هفته آینده جلسهای ویژه برای بررسی موانع و مشکلات این فعالان اقتصادی در این مرکز برگزار خواهد شد.
وی تاکید کرد: برخی از این مشکلات در سطح استان قابل رفع است.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز با برشمردن چالشهای فعالان اقتصادی اتباع، اظهار داشت: تاجران افغانستانی در کشور ما با تصمیمگیریهای جزیرهای روبهرو هستند و در میان ۱۷ تا ۱۸ دستگاه دولتی که هر کدام میتوانند فرآیند کاری را مختل کنند، گرفتار شدهاند.
وی گفت: بخشی از این مسائل را میتوان با واگذاری اختیارات به استانداران کشور حل کرد.
وی همچنین خواستار تشکیل بانک اطلاعاتی مشخص از سرمایهگذاران اتباع افغانستان شد و افزود: وجود تنها دو سرمایهگذار دارای مجوز افغانستانی در کرمان، نشاندهنده مشکلات حلنشده در این حوزه است.
اکبری، نماینده اداره کار نیز در این نشست از صدور ۷۰ هزار کارت کارگری برای اتباع در استان کرمان خبر داد و گفت ۱۲۱ شرکت دارای مجوز در کرمان فعالیت میکنند که حدود ۳۰۰ هزار نیروی اتباع در این شرکتها مشغول به کار هستند.
وی افزود: به صاحبان شرکتها فرصت دوسالهای برای تمدید اقامت دادهایم تا بتوانند فعالیتهای خود را گسترش دهند.