سفارت ایران در مادرید قهرمانی اسپانیا در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا با انتشار پیامی به زبان اسپانیایی در شبکه اجتماعی ایکس، قهرمانی تیم ملی فوتبال این کشور در جام جهانی ۲۰۲۶ را تبریک گفت و این موفقیت را حاصل استعداد، تلاش، فداکاری و روحیه کار تیمی بازیکنان اسپانیا دانست.

در این پیام آمده است: «به نام ملت ایران، صمیمانه قهرمانی درخشان اسپانیا در جام جهانی را تبریک می‌گوییم. این قهرمانی کاملاً شایسته بود؛ دستاوردی که حاصل استعداد، تلاش، فداکاری و روحیه کار تیمی است. این پیروزی تاریخی را به همه مردم اسپانیا صمیمانه تبریک می‌گوییم.»