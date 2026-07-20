باشگاه خبرنگاران جوان - داوود گودرزی در بازدید از روند آمادهسازی باغ گلها با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی احداث باغ گلها اظهارکرد: این مجموعه تا پایان مهرماه به بهرهبرداری میرسد.
وی با بیان اینکه این پروژه با مساحت ۲۵ هزار مترمربع فضای کاشت، همزمان با جشنواره گلهای داوودی افتتاح خواهد شد، تأکید کرد: نمایش دائمی گلهای داوودی در فاز نخست اجرا میشود و فازهای بعدی شامل اتصال به بوستان گفتگو، توسعه فضای سبز در کنار بیمارستان میلاد و احداث مسیر تندرستی خواهد بود.
معاون شهردار با اشاره به وضعیت پیشین این محدوده، خاطرنشان کرد: این مکان پیشتر فضایی رها شده با انباشت زباله و پسماند بود و احیای آن در ادامه برنامههای مدیریت شهری برای ساماندهی نقاط آسیبپذیر (همچون روددره فرحزاد) صورت میگیرد.
گودرزی در پایان افزود: تلاش داریم نمونهای موفق از باغ اختصاصی گل را به نمایش بگذاریم و با همکاری رسانهها، اطلاعرسانی گستردهای برای استقبال شهروندان از جشنواره گل های داوودی انجام دهیم.