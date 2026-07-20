فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۲۴۳ کیلوگرم تریاک و مواد روانگردان و همچنین سلاح و مهمات ممنوعه در عملیات پلیس در حوزه جنوب استان کرمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار موقوفه‌ئی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، طی عملیاتی در محدوده ایستگاه بازرسی مرصاد، ۴ دستگاه خودروی مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر را توقیف کردند.

وی افرود: ماموران ضمن دستگیری ۵ متهم، ۱۰۱ کیلو تریاک، یک کیلو هروئین و یک کیلو شیشه به همراه یک قبضه کلت و تعدادی فشنگ را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان بیان داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، طی یک اقدام اطلاعاتی و عملیاتی دیگر در عمق جنوب استان با همکاری اطلاعاتی پلیس شهرستان‌های منوجان و کهنوج ۱۴۰ کیلوگرم تریاک کشف و با دستگیری یک متهم از انتقال این دو محموله به مرکز کشور جلوگیری کردند.

منبع: پلیس کرمان