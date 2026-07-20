باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی علوی، کارشناس ارشد رسانه درباره حضور بی‌وقفه مردم در تجمعات برای ابراز انزجار خود از آمریکا گفت: این بعثت تاریخی مردم در این ۱۴۰ شب اتفاق تاریخی در نظم نوین جهانی است. این اتفاقات در کف میدان تمام معادلات دشمن را برهم زد.

علوی از تمایز جنگ تحمیلی سوم با جنگ هشت ساله و ۱۲ روزه گفت و بیان کرد: ما پیش از این تجربه دو جنگ تحمیلی هشت ساله و ۱۲ روزه داشتیم، ولی در این دو جنگ شاهد حضور متمادی مردم کف میدان نبودیم. هرچند در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مردم بعد از نماز جمعه برای اعلام انزجار از دشمن و اعلام همبستگی با نیرو‌های مسلح وارد عمل شدند، ولی در جنگ تحمیلی سوم مردم بعد از شهادت رهبر معظم انقلاب، شهادت فرماندهان، فاجعه غمبار میناب، لامرد و... کف خیابان آمدند و همگان تصور می‌کردند، این حضور بیشتر از چند شب نخواهد بود.

این کارشناس ارشد رسانه با اشاره به تحلیل‌های غلط محاسباتی دشمن راجع به مردم ایران خاطرنشان کرد: دشمن در تحلیل‌های رسانه‌ای خود اذعان می‌کرد که بالاخره مردم خسته می‌شوند و به خانه‌های خود می‌روند. اما اینکه این حضور به ۱۴۰ شب کشیده شد، یک اتفاق تاریخی است و در هیچ نقطه‌ای از دنیا مشابه آن وجود نداشته و نخواهد داشت.

وی افزود: هرچند در یک برهه‌هایی و بنا به اتفاقاتی، جمعیت کمتر می‌شد، اما هر بار که دشمن تصور می‌کرد می‌تواند این تجمعات را که جزو مهمترین و بزرگترین مولفه امنیت ملی و قدرت یک کشور است برهم بزند، مردم ایران نشان دادند که پیش‌بینی ناپذیرند و در بزنگاه‌های تاریخی کاری کردند، که دنیا متحیر شده است.