باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تکریم و معارفه فرمانده گروه پدافند هوایی ۱۰ محرم شاهرود با حضور امام‌جمعه، فرماندار، فرمانده سپاه استان سمنان، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از کارکنان این یگان برگزار شد و طی آن با قدردانی از خدمات حسن قربانیان، علی احمدپور به‌عنوان فرمانده جدید این یگان معرفی شد.

جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این آیین با اشاره به جایگاه راهبردی یگان‌های پدافندی در تأمین امنیت کشور، گفت: نیروی زمینی سپاه به‌ویژه یگان‌های پدافندی با تکیه بر تجهیزات به‌روز، آموزش‌های مستمر و ارتقای توان عملیاتی، در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد و هرگونه شرارت و نفوذ دشمن را در همان لحظه نخست خنثی می‌کند.

سردار سرتیپ روح‌الله نوری، جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: هوشیاری دائمی نیرو‌های مسلح و آمادگی مستمر آنان، ضامن امنیت پایدار کشور است و این آمادگی در تمامی بخش‌های عملیاتی با جدیت دنبال می‌شود.

وی با قدردانی از خدمات و تلاش‌های چندساله حسن قربانیان، اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز کشور حاصل مجاهدت، ایثار و جان‌فشانی فرماندهان و نیرو‌هایی است که با مسئولیت‌پذیری از مرز‌های امنیتی ایران اسلامی صیانت کرده‌اند.

جاشین نیروی زمینی سپاه تصریح کرد: سرهنگ علی احمدپور با برخورداری از تجربه، تخصص و روحیه انقلابی، ظرفیت لازم برای استمرار مسیر پیشرفت، ارتقای توان رزمی و افزایش آمادگی این یگان را در اختیار دارد و می‌تواند این مسئولیت را با موفقیت دنبال کند.

نوری با اشاره به وضعیت یگان‌های نیروی زمینی سپاه، خاطرنشان کرد: شاخص‌های اعتقادی، معنوی، انضباطی و آمادگی رزمی در سطح مطلوبی قرار دارد و این روند باید با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مستمر، بیش از گذشته تقویت شود.

وی ادامه داد: ارتقای مستمر توان دفاعی، آموزش‌های تخصصی و توسعه زیرساخت‌های عملیاتی از مهم‌ترین اولویت‌های نیروی زمینی سپاه است تا یگان‌ها در برابر هرگونه تهدید احتمالی، آمادگی کامل داشته باشند.

جانشین نیروی زمینی سپاه همچنین به دستاورد‌های این نیرو در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات اشاره کرد و گفت: امروز نیروی زمینی سپاه در بخش‌های مختلف از جمله بهره‌گیری از جنگ‌افزار‌های نوین، پهپاد‌های پیشرفته و موشک‌های نقطه‌زن، پیشرفت‌های قابل توجهی را تجربه کرده است.

او تأکید کرد: این توانمندی‌ها نتیجه سرمایه‌گذاری مستمر در حوزه آموزش، فناوری و افزایش آمادگی نیرو‌های عملیاتی است و نقش مهمی در تقویت قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ایفا می‌کند.

در ادامه این مراسم، جانشین نیروی زمینی سپاه با اهدای لوح تقدیر از خدمات حسن قربانیان تجلیل کرد و حکم فرماندهی سرهنگ علی احمدپور را به وی ابلاغ کرد.

گروه پدافند هوایی ۱۰ محرم شاهرود از یگان‌های مهم و راهبردی نیروی زمینی سپاه در شمال‌شرق کشور به شمار می‌رود و در سال‌های گذشته در رزمایش‌های بزرگ دفاعی، مأموریت‌های پدافندی و پوشش هوایی مرز‌های شرقی کشور نقش مؤثری بر عهده داشته است.

برگزاری این آیین در شاهرود، علاوه بر معرفی فرمانده جدید، بر استمرار ارتقای توان رزمی، تقویت آمادگی عملیاتی و حفظ اقتدار دفاعی یگان‌های پدافندی نیروی زمینی سپاه در منطقه تأکید داشت.