رئیس بیمارستان امام حسین (ع) گفت: کارآزمایی درمان تومور مغزی بدخیم برای اولین بار در ایران با موفقیت انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - علیرضا منافی رئیس بیمارستان امام حسین(ع) در مراسم نخستین کارآزمایی بالینی روش جدید درمان تومورهای بدخیم مغزی گفت: این عمل جراحی تومور مغزی برای اولین بار در ایران انجام می شود و برای درمان یکی از بدترین تومورهای مغزی در حال اجراست.

او افزود: تمام مراحل اداری و کدهای اخلاقی انجام گرفته و با کمک همکارانی از شرکت های دانش بنیان انجام شده که فاز اول آن اجرا شده و نتایج مطلوب بوده است تا درمان بیماران درگیر با این تومور مغزی درمان شوند.

در ادامه مراسم، حمیدر رضا خیاط کاشانی استاد جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: این طرح برای درمان بیماران دچار تومور مغزی بدخیم اجرا می شود. تومور مغزی بدخیم، شایعترین و بدخیم ترین سرطان مغزی است که از زمان تشخیص طول درمان بیمار کمتر از یکسال است و این موضوع در دنیا هم وجود دارد و بیماران فوت می کنند.

به گفته وی در مطالعه فاز یک این طرح با کمک ویروس شناسان دانشگاه، با کمک یک ویروس ژنوم ویروس دستکاری می شود و پروتینی هایی به سطح ویروس اضافه می شود تا به سلول تومور اتصال پیدا کرده و سلول سرطانی را از بین ببرد.

استاد جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: بیماران وارد این طرح شده در ابتدای درمان،درمان های شیمی درمانی را گذرانده اند و خوشبختانه در فاز اول این طرح به حداکثر دوز مورد نظر خود رسیدیم و این ویروس ها وارد سلول تومور کردیم و نتایج خوب بود.

خیاط کاشانی اضافه کرد: یکی دو مورد نیز بیماران نتیجه خیلی خوبی داشتند؛ برای نمونه یک خانم درگیر حتی بعد از درمان باردار شد و فرزندش به دنیا آمد.

وی ادامه داد: این نتایج امیدوار کننده است اما هنوز نهایی درمان نشده و فاز دوم نیز شروع شده است.

در ادامه مراسم، روح الله درستکار ویروس شناس ابراز کرد: این کار اقدامی چند جانبه است و مطالعه آن از ۱۰ سال پیش آغاز شد.ایران جزو ۵ کشور جهان است که وارد مطالعه این طرح درمانی بیماران دچار تومور مغزی بدخیم شده است.