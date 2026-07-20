وزیر راه گفت: با تلاش شبانه‌روزی شبکه مواصلاتی کشور فعال است و تأمین کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق با حضور در ساختمان معاونت دریایی بندر شهید رجایی که در جریان حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی آسیب دیده بود، از بخش‌های خسارت‌دیده این بندر بازدید و آخرین روند خدمات‌رسانی و بازسازی را بررسی کرد.

وی با اشاره به بازدید‌های شب گذشته خود از محور‌های مواصلاتی هرمزگان اظهار کرد: دشمن با هدف ایجاد اختلال در شریان‌های ارتباطی کشور، پل‌ها و تونل‌های محور سیرجان ـ بندرعباس و همچنین محور رودان ـ منوجان را هدف قرار داد، اما با تلاش جهادی کارکنان سازمان راهداری و دستگاه‌های اجرایی، هیچ انسدادی در شبکه جاده‌ای کشور وجود ندارد و تردد در تمامی مسیر‌ها برقرار است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: تمامی مسیر‌های جاده‌ای و ریلی استان هرمزگان بازگشایی شده و روند انتقال کالا‌های اساسی بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای ادامه دارد.

صادق درباره وضعیت خطوط ریلی نیز گفت: با وجود گرمای شدید هوا، کارگران و نیرو‌های فنی به‌صورت شبانه‌روزی در حال بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده هستند و خطوط ریلی باری و مسافری نیز به‌زودی به‌طور کامل وارد مدار بهره‌برداری خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به تداوم فعالیت بنادر کشور تصریح کرد: هدف دشمن از حمله به زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ایجاد اختلال در زنجیره تأمین کالا و کاهش تاب‌آوری مردم بود، اما با همت رانندگان، کارگران بندری، بخش خصوصی و مجموعه وزارت راه، هیچ کمبودی در تأمین کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی کشور ایجاد نشده است.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر کشور متوقف نشده و با استفاده از ظرفیت بنادر شمالی و پایانه‌های مرزی شرق و غرب، زنجیره تأمین کالا با برنامه‌ریزی دقیق در حال انجام است.

صادق در پایان با اشاره به توسعه همکاری‌های ترانزیتی ایران با کشور‌های منطقه گفت: روند همکاری با قزاقستان برای توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی و ایجاد «بندر خشک» با جدیت دنبال می‌شود و بازگشت سریع بندر شهید رجایی به چرخه فعالیت، پیام روشنی از توان و پایداری زیرساخت‌های حمل‌ونقل جمهوری اسلامی ایران به شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی مخابره کرد. 

منبع: تسنیم

برچسب ها: حملات دشمن ، کالاهای اساسی
خبرهای مرتبط
انفجار مهمات عمل نکرده حملات هوایی اخیر در قصرشیرین
آماده‌باش کامل مراکز درمانی چابهار برای خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم
تعداد شهدای حمله به نقاط مرزی استان اردبیل به ۵ نفر رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شنیده‌شدن صدای انفجار در مناطقی از هرمزگان
آخرین اخبار
شنیده‌شدن صدای انفجار در مناطقی از هرمزگان
آب‌ شیرین‌کن‌های جنوب کشور همگی فعال هستند
اعزام پنجمین دوره کاروان زیارتی رهسپاران عصر ظهور استان هرمزگان به کربلای معلی
اختصاص ۱۰ میلیارد ریال برای آغاز فاز دوم مرمت «گنبد سرخ» هرمزگان
وزیر راه: حملات آمریکا خللی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد نکرد
تعویق آزمون‌های نهایی هرمزگان تا ۲۹ تیر