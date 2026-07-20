باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق با حضور در ساختمان معاونت دریایی بندر شهید رجایی که در جریان حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی آسیب دیده بود، از بخشهای خسارتدیده این بندر بازدید و آخرین روند خدماترسانی و بازسازی را بررسی کرد.
وی با اشاره به بازدیدهای شب گذشته خود از محورهای مواصلاتی هرمزگان اظهار کرد: دشمن با هدف ایجاد اختلال در شریانهای ارتباطی کشور، پلها و تونلهای محور سیرجان ـ بندرعباس و همچنین محور رودان ـ منوجان را هدف قرار داد، اما با تلاش جهادی کارکنان سازمان راهداری و دستگاههای اجرایی، هیچ انسدادی در شبکه جادهای کشور وجود ندارد و تردد در تمامی مسیرها برقرار است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: تمامی مسیرهای جادهای و ریلی استان هرمزگان بازگشایی شده و روند انتقال کالاهای اساسی بدون هیچگونه وقفهای ادامه دارد.
صادق درباره وضعیت خطوط ریلی نیز گفت: با وجود گرمای شدید هوا، کارگران و نیروهای فنی بهصورت شبانهروزی در حال بازسازی بخشهای آسیبدیده هستند و خطوط ریلی باری و مسافری نیز بهزودی بهطور کامل وارد مدار بهرهبرداری خواهند شد.
وی همچنین با اشاره به تداوم فعالیت بنادر کشور تصریح کرد: هدف دشمن از حمله به زیرساختهای حملونقل، ایجاد اختلال در زنجیره تأمین کالا و کاهش تابآوری مردم بود، اما با همت رانندگان، کارگران بندری، بخش خصوصی و مجموعه وزارت راه، هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کشور ایجاد نشده است.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر کشور متوقف نشده و با استفاده از ظرفیت بنادر شمالی و پایانههای مرزی شرق و غرب، زنجیره تأمین کالا با برنامهریزی دقیق در حال انجام است.
صادق در پایان با اشاره به توسعه همکاریهای ترانزیتی ایران با کشورهای منطقه گفت: روند همکاری با قزاقستان برای توسعه ظرفیتهای ترانزیتی و ایجاد «بندر خشک» با جدیت دنبال میشود و بازگشت سریع بندر شهید رجایی به چرخه فعالیت، پیام روشنی از توان و پایداری زیرساختهای حملونقل جمهوری اسلامی ایران به شرکای منطقهای و بینالمللی مخابره کرد.
منبع: تسنیم