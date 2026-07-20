صدراعظم آلمان گفت قطع گاز روسیه هنوز هم بحران انرژی و چالش‌های اقتصادی این کشور را تشدید می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اذعان کرد که توقف عرضه گاز روسیه منجر به بحران مزمن انرژی در آلمان شده است و این همزمان با سایر چالش‌های خارجی پیش روی کشورش است.

مرتس در مصاحبه‌ای با ZDF گفت که آلمان هنوز از بحران انرژی مداوم به دلیل فقدان گاز روسیه رنج می‌برد و برلین نیز در حال گذر از مرحله‌ای پیچیده در روابط خود با آمریکا است.

او افزود که ناتو، تحت ریاست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیگر آن سطح از حمایت را از اروپا ارائه نمی‌دهد.

او در پاسخ به این سوال که آیا هنگام دادن وعده‌های انتخاباتی بزرگ به آلمانی‌ها اشتباه کرده است، گفت که بر اساس فرضیات متفاوتی صدراعظمی را پذیرفته است، اما ادامه این چالش‌ها شرایطی را که از آن شروع کرده تغییر داده است.

آلیس وایدل، رهبر حزب آلترناتیو برای آلمان، اخیرا خواستار پایان دادن به تحریم نفت و گاز روسیه شد و استدلال کرد که اقتصاد رو به رکود آلمان نیاز به بازنگری در این سیاست دارد.

او خاطرنشان کرد که پیش از اعمال تحریم‌ها در سال ۲۰۲۲، روسیه بیش از یک سوم واردات نفت و بیش از نیمی از نیاز‌های گاز آلمان را تامین می‌کرد.

منبع: آر تی

برچسب ها: صدراعظم آلمان ، گاز روسیه
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