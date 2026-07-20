رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت مادر شهیدان والامقام رضا، علی و حسن مظفر را به خانواده مکرم و همه بستگان معزز آن مرحومه تسلیت گفت.

 باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیام تسلیت درگذشت مادر شهیدان والامقام رضا، علی و حسن مظفر، تصریح کرد: این بانوی فداکار با تربیت فرزندانی مؤمن، رشید و جان‌برکف و تقدیم هر سه عزیز خود در عملیات غرورآفرین مرصاد، جلوه‌ای ماندگار از ایثار و وفاداری به آرمان‌های والای انقلاب و اسلام را به یادگار گذاشت. بی‌تردید، نام و یاد چنین مادران بزرگی همواره الهام‌بخش نسل‌های امروز و فردای این سرزمین خواهد بود.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

إنا لله وإنا إلیه راجعون

درگذشت‌ام الشهداء حاجیه خانم کوکب اسکندری، مادر گرانقدر شهیدان والامقام رضا، علی و حسن مظفر را به خانواده مکرم و همه بستگان معزز آن مرحومه به ویژه فرزند بزرگوارشان جناب آقای دکتر حسین مظفر تسلیت عرض می‌کنم.

این بانوی فداکار با تربیت فرزندانی مؤمن، رشید و جان‌برکف و تقدیم هر سه عزیز خود در عملیات غرورآفرین مرصاد، جلوه‌ای ماندگار از ایثار و وفاداری به آرمان‌های والای انقلاب و اسلام را به یادگار گذاشت. بی‌تردید، نام و یاد چنین مادران بزرگی همواره الهام‌بخش نسل‌های امروز و فردای این سرزمین خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان معزز ایشان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، مادر شهید
خبرهای مرتبط
پزشکیان: شادمانی اسپانیا شادمانی ملت ایران است
پزشکیان: قدرت بازدارندگی حقوقی ایران باید در مجامع جهانی تقویت شود
پزشکیان: پیام حکیمانه و وحدت آفرین رهبر انقلاب مهم‌ترین پشتوانه برای صیانت ملی است
ایجاد شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های مدیریتی یکپارچه در حوزه نفت و گاز الزامی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۲۹ تير ۱۴۰۵
ان شاءالله مارا شفاعت کنند
۰
۰
پاسخ دادن
سپاه: درسی به آمریکا می‌دهیم که هر متجاوزی را در هم بشکند
باقری: ایران اجازه تکرار خطای آمریکا را نخواهد داد
سخنگوی ارتش: نمی‌شود از تنگه هرمز تجهیزاتی عبور کند که علیه ملت ایران به کار برود
سپاه ثارالله: یک فروند موشک کروز دشمن آمریکایی در آسمان رودبار جنوب منهدم شد
پزشکیان: باید برای مردمی که از کشور، نظام و رهبری حمایت کرده‌‎اند کاری کارستان انجام دهیم
پیام تبریک سردار قاآنی در پی انتخاب رئیس دفتر سیاسی حماس
پیام تبریک عراقچی به رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش حماس
وزیر کشور عازم پاکستان شد
عارف: برای کاربردی‌سازی هوش مصنوعی باید گام‌های جدی برداشت
سفارت ایران در فرانسه: نادیده گرفتن حقوق و منافع ایران امنیت تنگه هرمز را تضمین نمی‌کند
آخرین اخبار
سفارت ایران در فرانسه: نادیده گرفتن حقوق و منافع ایران امنیت تنگه هرمز را تضمین نمی‌کند
پیام تبریک سردار قاآنی در پی انتخاب رئیس دفتر سیاسی حماس
باقری: ایران اجازه تکرار خطای آمریکا را نخواهد داد
سپاه ثارالله: یک فروند موشک کروز دشمن آمریکایی در آسمان رودبار جنوب منهدم شد
پیام تبریک عراقچی به رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش حماس
پزشکیان: باید برای مردمی که از کشور، نظام و رهبری حمایت کرده‌‎اند کاری کارستان انجام دهیم
عارف: برای کاربردی‌سازی هوش مصنوعی باید گام‌های جدی برداشت
وزیر کشور عازم پاکستان شد
سخنگوی ارتش: نمی‌شود از تنگه هرمز تجهیزاتی عبور کند که علیه ملت ایران به کار برود
سپاه: درسی به آمریکا می‌دهیم که هر متجاوزی را در هم بشکند
ضربات سنگین دریادلان نیروی دریایی سپاه به ارتش کودک‌کش آمریکا با حمله همزمان در سه محور
دیدار سفیر جدید ایرلند در ایران با عراقچی
دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در مرو با عراقچی
قالیباف: آمریکایی‌ها روی هوش ما اندازه آی کیوی مختصر خودشان حساب کرده‌اند
وزیر کشور: همه ظرفیت‌ها برای حمایت از استان‌های درگیر جنگ به کار گرفته شده است
پزشکیان: مهم‌ترین میدان نبرد امروز، عرصه اقتصاد و معیشت مردم است
ضرورت به روزرسانی توانمندی و آموزش‌های پدافند هوایی همگام با تحولات
سردار ابن الرضا: «تحریم و جنگ» موتور جهش فناوری‌های دفاعی ایران شد
پزشکیان: شادمانی اسپانیا شادمانی ملت ایران است
قالیباف قهرمانی اسپانیا در جام جهانی فوتبال را تبریک گفت
تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان مظفر
حمایت از دیپلمات‌ها، مکمل حمایت از مدافعان وطن است/ ماجرای پرواز هواپیمای ایرانی به یمن از زبان سخنگوی وزارت خارجه
اصابت موشک به سامانه رادار اخطار اولیه آمریکا، یک سوله تجهیزات و قطعات هوایی در کویت
هواپیما‌های بزرگ ترابری C ۱۷ و فرمانده کنترل P ۸ آمریکا در فرودگاه عقبه هدف موشک قرار گرفتند
حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۹ تیر
عمان دست‌پرورده آمریکاست/ افراد انگشت‌شماری می‌خواهند اتحاد و انسجام کشور را برهم بزنند
انفجار دو نفتکش در مسیر ناایمن تنگه هرمز