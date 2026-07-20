اختصاص ۱۰ میلیارد ریال برای آغاز فاز دوم مرمت «گنبد سرخ» هرمزگان

باشگاه خبرنگاران جوان - عادل شهرزاد گفت: فاز دوم مرمت این بنای ارزشمند با هدف تثبیت ساختار، رفع آسیب‌های کالبدی و پیشگیری از فرسایش آغاز شده است تا زمینه برای بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری از این اثر تاریخی فراهم شود.

وی با اشاره به جزئیات فنی این عملیات اظهار کرد: استحکام‌بخشی بخش‌های آسیب‌پذیر، سامان‌دهی و جداره‌سازی، اجرای طاق و کف‌سازی از مهم‌ترین اقدامات این مرحله است که با استفاده از مصالح همگون و با رعایت کامل ضوابط و استانداردهای مرمت آثار تاریخی انجام خواهد شد.

شهرزاد با بیان اینکه توسعه گردشگری فرهنگی از اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه میراث‌فرهنگی است، تأکید کرد: مرمت گنبد سرخ صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ هویت فرهنگی و ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای رونق کسب‌وکارهای محلی و افزایش ماندگاری گردشگران در استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: تمامی مراحل این پروژه زیر نظر ناظران و کارشناسان متخصص انجام می‌شود تا ضمن ارتقای استحکام سازه، اصالت و هویت تاریخی این اثر ارزشمند حفظ شده و در آینده به یکی از کانون‌های مهم گردشگری فرهنگی استان تبدیل شود.

منبع: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان