دیدار تیم‌های فوتبال اسپانیا و آرژانتین خارج از فضای فوتبال، یک دنیا حرف داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال اسپانیا و آرژانتین در فینال جام جهانی به مصاف هم رفتند و پس از قهرمانی اسپانیا این بازی بیشتر از بحث‌های فنی، در فضای غیر ورزشی و مجازی غوغا به پا کرد.

در بیشتر بازی‌های اسپانیا در سال‌های اخیر پرچم غزه روی دوش هواداران این تیم بوده است و بر عکس آن آرژانتین نماینده‌ای از صهیونیست‌ها در رویداد‌های بین المللی بوده است و پرچم جعلی این کشور در دیدار‌های فوتبال مقابل مسلمانان و پشتیبان‌های غزه روی دستان صهیونیست دوستان آرژانتینی بود.

 

 

اسپانیا
 زمانی که مسی روی دیوار ندبه عکس منتشر کرد تازمانی که یامال با پرچم فلسطین درون زمین صدای مظلومیت مردم غزه بود.

لیونل مسی

در جریان جنگ‌های اخیر در خاور میانه و حمله آمریکا و اسرائیل و متحدانش به ایران و پاسخ دندان شکن نیرو‌های نظامی کشورمان، نخست وزیر اسپانیا نیز نشان داد جای حق را می‌شناسد و قدر استقامت ایرانی‌ها را می‌داند و حمایت خود را از کشورمان و مردم مظلوم غزه و فلسطین بار‌ها نشان داد.

بی محلی بازیکنان اسپانیا به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در جریان دیدار فینال نشان داد جنگ متحدان صهیونیست‌ها با حامیان فلسطین در نهایت در مستطیل سبز هم به سود مظلومان به پایان رسید و آخر داستان جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی هم مشخص است و جام قهرمانی به مردمی می‌رسد که برای احقاق حقشان تا آخرین دقیقه‌ها مقاوت خواهند کرد.

برچسب ها: تیم فوتبال اسپانیا ، تیم فوتبال آرژانتین
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