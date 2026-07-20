مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان از اعزام پنجمین دوره کاروان زیارتی «رهسپاران عصر ظهور» به کربلای معلی خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان در خصوص پنجمین دوره اعزام کاروان «رهسپاران عصر ظهور» به کربلای معلی اظهار داشت: هر ساله کمیته امداد استان هرمزگان با همکاری مراکز نیکوکاری در سطح استان برنامه اعزام این کاروان ها را با هدف فراهم کردن امکان حضور ساکنان مناطق محروم و محلات کمتر برخوردار استان هرمزگان در پیاده روی معنوی اربعین حسینی (خانه های امداد، طرح ۲۰۲۰) اجرا می کند که ایام اربعین امسال و در این مرحله از اعزام افراد، کاروان رهسپاران عصر ظهور هرمزگان با حضور ۴۴ نفر از متولیان و اعضای خانه های امداد برای شرکت در پیاده‌روی اربعین حسینی راهی کشور عراق شده است.

باسره با اشاره به جزئیات این سفر افزود: اعزام این کاروان از مرکز استان هرمزگان با یک دستگاه اتوبوس انجام گرفته و از مسیر مرز شلمچه وارد عراق شده و این زائرین، طی یک هفته در شهرهای مقدس نجف اشرف و کربلای معلی به زیارت مشرف خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به مشارکت فعال مراکز نیکوکاری در این طرح معنوی بیان داشت: این سفر زیارتی در سال جاری با حمایت و همکاری مراکز نیکوکاری شهرستان‌های رودان، میناب، بندرعباس و حاجی‌آباد محقق شده است تا خانواده‌های شناسایی شده در مناطق محروم این شهرستان ها از این سفر زیارتی با همکاری کمیته امداد بهره‌مند شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان در پایان یادآور شد: برای این سفر معنوی بالغ بر 600 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است که 240 میلیون تومان آن از اعتبارات و سرفصل منابع حوزه توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد و 360 میلیون تومان از اعتبارات مراکز نیکوکاری تأمین شده است.

منبع:کمیته امداد هرمزگان