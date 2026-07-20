نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای دستیابی به کشوری پیشرفته و کاهش آسیب‌ها، اولویت نخست باید رسیدگی به آموزش و پرورش باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نرگس امام‌جمعه - حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گردهمایی مدیران کل نوسازی مدارس سراسر کشور، ضمن تبیین جایگاه راهبردی نظام تعلیم و تربیت در تراز تمدن نوین اسلامی، به تبیین مسائل روز و شرایط جاری کشور پرداخت.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب اسلامی، رهبر شهید و عزیزِ ایران و شهدای والامقام عرصه‌های مختلف دفاع از میهن، اظهار داشت: خدمت به دانش‌آموزان و معلمان عزیز ایران اسلامی، رسالتی خطیر است و مشاهده می‌کنم که روند نوسازی مدارس روزبه‌روز هوشمندتر و به‌روزتر در حال انجام است. 

وی با تأکید بر اینکه برای دستیابی به کشوری پیشرفته و کاهش آسیب‌ها، اولویت نخست باید رسیدگی به آموزش و پرورش باشد، افزود: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید دارند، نگاه به آموزش و پرورش باید فراتر از سایر دستگاه‌ها باشد؛ چرا که هر چه زیبایی، رشد و الگوی برتر برای نظام اسلامی متصور است، از دل این وزارتخانه می‌روید.

حاجی‌بابایی با اشاره به توطئه‌های مستمر دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: اندیشمندان جهانی نیز اذعان دارند که ایران اسلامی به دلیل برخورداری از تمدن هزارساله، مردمی هوشمند و بهره‌مندی از فرهنگ اسلام ناب، در آستانه یک جهش بین‌المللی است. دشمنان، نه به دنبال تغییر حاکمیت، بلکه به دنبال حذف نام و پرچم ایران بودند، اما با بصیرت ملت و اقتدار نظام، تمام این توطئه‌ها نقش بر آب شد.

وی با اشاره به تحولات اخیر و جنگ‌های ترکیبی دشمن، خاطرنشان کرد: دشمن تصور می‌کرد با اختلاف‌افکنی و تبلیغات گسترده می‌تواند میان ملت تفرقه ایجاد کند، اما حضور باشکوه مردم در میدان، ثابت کرد که ملت ایران پیروز نهایی تمام این کارزارهاست. خون مطهر شهدای خدمت و رهبر شهید ما، عامل وحدت و نزدیکی دل‌های ۹۰ میلیون ایرانی شد.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب در ۳۶ سال گذشته، سطح بصیرت و مقاومت مردم را ارتقا داده است، افزود: امروز نیز رهبر جوان انقلاب، با درایتی کم‌نظیر کشور را هدایت می‌کنند. ایشان نماد وحدت حول محور ولایت هستند و ما نیز در مجلس شورای اسلامی با تمام توان، پیام‌آور این وحدت بوده و خواهیم بود.

حاجی‌بابایی با اشاره به مسائل منطقه و موضوع انرژی تصریح کرد: آمریکا قابل اعتماد نیست و هیچ تفاهمی با دشمن بدون اقتدار به نتیجه نمی‌رسد. امروز به فضل الهی و با وحدت مردم و هدایت‌های رهبری، ما در موضع قدرت هستیم و دشمن بداند که نمی‌تواند منافع ملت ایران را تهدید کند. پیروزی نهایی ملت ایران قطعی است.

وی در پایان با اشاره به جایگاه سازمان نوسازی مدارس گفت: اینجا خانه خود ماست و حضور در کنار شما در این عرصه، خستگی را از جان می‌زداید. مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد تا برای حل مشکلات و رفع موانع پیش‌روی سازمان نوسازی مدارس، با رویکردی حمایتی ورود کند.

برچسب ها: ساخت مدرسه ، هوشمند سازی مدارس
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