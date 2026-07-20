باشگاه خبرنگاران جوان - نمایش مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در سینماهای کشور با استقبال خوبی از جانب تماشاگران مواجه شد؛ به طوریکه شش دیدار اکرانشده با جذب حدود ۹۱ هزار تماشاگر، بیش از ۱۶ میلیارد تومان فروش را به ثبت رساندند.
دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ میان تیمهای ملی اسپانیا و آرژانتین که شامگاه گذشته در سینماهای کشور به نمایش درآمد، با فروش ۷ میلیارد و ۷۰۶ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۶۰۰ تومان و فروش ۴۳ هزار و ۱۳۷ قطعه بلیت، رکورددار فروش در میان مسابقات اکرانشده جام جهانی در سینماها شد.
پیش از این نیز دیدار ایران و بلژیک با فروش ۵ میلیارد و ۹۴۹ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان و ۳۲ هزار و ۷۵۸ مخاطب، با استقبال قابل توجه تماشاگران همراه شده بود.
همچنین مسابقه فرانسه و اسپانیا در مرحله نیمهنهایی جام جهانی با فروش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، ۱۲ هزار و ۶۱۳ قطعه بلیت و ۱۲۳ سانس اکران شده بود.
در دیگر مسابقات اکرانشده، دیدار ایران و نیوزلند با جذب ۲ هزار و ۲۱۷ تماشاگر و فروش ۳۵۸ میلیون تومان، مسابقه اسپانیا و بلژیک با ۳۱۰ تماشاگر و فروش ۵۹ میلیون و ۸۶۲ هزار تومان و دیدار فرانسه و انگلیس در بازی ردهبندی با ۱۰۶ تماشاگر و فروش ۱۸ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان همراه شدند.
بر این اساس، شش مسابقه جام جهانی ۲۰۲۶ که در سینماهای کشور روی پرده رفتند، در مجموع ۹۱ هزار و ۱۴۱ تماشاگر را به سالنهای سینما کشانده و به فروش ۱۶ میلیارد و ۳۹۳ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۹۰۰ تومان دست یافتند.