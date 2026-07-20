باشگاه خبرنگاران جوان - میلیونها دلاری که تلآویو برای بهبود وجهه خود خرج میکند، دیگر برای پنهان کردن حقایق موجود کافی نیست چرا که اظهارات جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در مورد شکست تلآویو در نبرد برای جلب افکار عمومی، سیستم تبلیغاتی اسرائیل (هسبارا) را در مواجهه با یک شکست استراتژیک بیسابقه قرار داده است.
این تحول دیجیتالی و سیاسی، منعکسکننده یک بحران ساختاری عمیق است که فراتر از بازاریابی رسانهای صرف، به ارکان اساسی دکترین امنیت داخلی رژیم صهیونیستی ضربه میزند و آغاز دوران جدیدی از افشای روایت استعماری را نوید میدهد.
طبق گزارش الجزیره، مهند مصطفی، کارشناس امور رژیم صهیونیستی معتقد است که این رژیم با فروپاشی کامل روایت تاریخی خود که بر دو ستون «قربانی بودن» و «دموکراسی» استوار است، روبهرو است، زیرا جنگ ویرانگر در نوار غزه و نظام آپارتاید در کرانه باختری، ماهیت واقعی آن را آشکار کرده است. مصطفی تأکید کرد که اظهارات ونس فوقالعاده خطرناک هستند، زیرا «تابوی» سیاسی سنتی یک مقام در جایگاه او را میشکنند و با حقایق نظرسنجیها مانند مرکز تحقیقات پیو که نشان میدهد ۶۰ درصد از آمریکاییها و ۶۷ درصد از جوانان در سراسر جهان نگرش منفی نسبت به رژیم صهیونیستی دارند، مطابقت دارد. بر اساس این دادهها، مصطفی مسیر آینده خطرناکی را برای تلآویو پیشبینی میکند.
وی گفت: دکترین امنیتی اسرائیل اساسا بر قدرت نظامی و حمایت مطلق آمریکا استوار است و تبدیل این گروههای مردمی که با اشغال مخالفند به رهبران سیاسی تأثیرگذار در آینده باعث فروپاشی این حمایت خواهد شد که بر موقعیت استراتژیک و امنیتی اسرائیل تأثیر خواهد گذاشت.
روزنامه هاآرتص پیشتر فاش کرده بود که رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ متعهد شده بود که حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای کمپینهای خارجی جهت بهبود وجهه خود و تأثیرگذاری بر افکار عمومی در مورد جنگهای غزه و ایران هزینه کند.
مسیری که متوقف کردنش دشوار است
زیاد ماجد، استاد علوم سیاسی نیز گفت رژیم صهیونیستی با درک از دست دادن نسل جوان و سازمانهای مدنی، تلاش میکند کمپینهای دیجیتالی خود را بر نوجوانان و افراد بیطرفی که هنوز آگاهی آنها شکل نگرفته است، متمرکز کند. ماجد به کاهش نفوذ لابی کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (ایپک) در انتخابات حزبی اشاره و تأکید میکند که پایگاه جوانان زیر ۴۰ سال «ماگا» اکنون تأمین مالی جنگهای رژیم صهیونیستی را به عنوان یک بار مالی مرتبط با بودجه و مالیاتدهندگان آمریکایی میبیند.
زیاد ماجد در مورد چشماندازهای سیاسی گفت روندی ثابت به سمت رد سیاستها و جنایات رژیم صهیونیستی وجود دارد. اگرچه تبدیل این جنبش مردمی و دانشگاهی رو به رشد به اکثریتهای قانونگذاری در «آمریکای عمیق» زمان زیادی و نسل به نسل طول خواهد کشید، اما متوقف کردن این روند پس از شروع دشوار است. این روند «تابوها» (خطوط قرمز) را میشکند و در را برای تکرار مدل پیروزی رهبران منتقد اشغال مانند زهران ممدانی، شهردار نیویورک به عنوان یک موضوع داخلی تأثیرگذار در انتخابات و مجامع غربی باز میکند.
شکست تبلیغات دیجیتال
در زمینه فنی، بسام شهاده، متخصص و مشاور روابط عمومی و بازاریابی دیجیتال گفت کنترل تاریخی رژیم صهیونیستی بر رسانههای سنتی و هالیوود، در مواجهه با پلتفرم تیکتاک که از چین و خارج از الگوریتمهای کنترلی آمریکا اداره میشود، اثربخشی خود را از دست داده است و به روایت فلسطینیان اجازه میدهد تا با محتوای سریع و افشاگرانه نسلکشی، به آگاهی جوانان نفوذ کند. شحاده در مورد آینده نزاع دیجیتالی و رسانهای، بر شکست کمپینهای روابط عمومی، تبلیغات حمایتشده، محتوای هوش مصنوعی ساختگی یا تلاش برای استخدام سربازان زن برای اجرای رقص جهت زیباسازی تصویر ارتش اشغالگر اسرائیل تأکید کرد.
بسام شحاده همچنین پیشبینی کرد که نسل قدیمی تهیهکنندگان، نویسندگان و بازیگرانی که در هالیوود وفاداری مطلق به روایت اسرائیلی داشتند، به همراه نهادهای سنتی خود به نفع نسل جدیدی از تولیدکنندگان محتوای جوان که به دنبال اعتبار و درستی هستند، ناپدید شوند.
منبع: فرهیختگان