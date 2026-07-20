رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: توجه به افزایش ۲ برابری کالا نسبت به تقاضا، رقابت بین تولیدکننده و توزیع کننده ایجاد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه کمبودی در توزیع کالاهای اساسی نداریم، گفت: وزارت جهاد کشاورزی واردات را از حالت انحصار خارج شد و با حذف ارز ترجیحی و رفع محدودیت ها، کالا به وفور وارد شده است.

به گفته وی، با توجه به افزایش ۲ برابری کالا نسبت به تقاضا، رقابت بین تولیدکننده و توزیع کننده ایجاد شده و از طرفی با نزدیک شدن به فصل برداشت حبوبات و برنج این کالاها با کاهش قیمت روبرو شده است.

کنگری از کاهش قیمت برنج ایرانی خبر داد و افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلو برنج ایرانی از ۲۹۰ تا ۴۵۰ هزار تومان بصورت عمده عرضه می شود، گفتنی است افزایش واردات منجر به روند نزولی قیمت شده و از طرفی برنج پاکستانی به مقادیر زیادی در بازار موجود است که این امر به سبب ایجاد رقابت واردکنندگان منجر به روند نزولی قیمت شده است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: افزایش واردات، فصل برداشت محصول و گرمای هوا که منجر به تغییر رنگ لوبیا شده است، واردکننده کمتر از قیمت تمام شده اقدام به عرضه می کند. به عنوان مثال علی رغم آنکه لوبیا چیتی با نرخ ۲۴۰ هزار تومان وارد شده، اکنون کف بازار با نرخ ۱۸۰ هزار تومان توزیع می شود.

وی با بیان اینکه نوسان قیمتی در بازار نداریم، افزود: در ابتدای فروردین قیمت کالاها ناشی از افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و بیمه نوساناتی داشته است، اما بعد از آن نوسان قیمتی بابت کمبود کالا و عرضه در بازار شاهد نبودیم.

کنگری ادامه داد: قیمت لوبیا چیتی به مرز ۴۰۰ هزار تومان در عمده فروشی ها رسیده بود که اکنون ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است، همچنین قیمت لوبیا قرمز روند نزولی داشته است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه مشکلی در توزیع روغن نداریم، گفت: در حال حاضر روغن با قیمت های قبلی در حال عرضه است و همواره به سبب افزایش عرضه و فراوانی کالا، رکود بر بازار حاکم است.

برچسب ها: اقلام اساسی ، بازار کالای اساسی
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