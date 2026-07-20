باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پیامی قهرمانی تیم فوتبال اسپانیا را تبریک گفت.

متن پیام رئیس‌مجلس به روسای مجلس سنا و نمایندگان اسپانیا به شرح زیر است:

«قهرمانی تیم ملی اسپانیا در رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ را به شما، مردم و دولت اسپانیا تبریک می‌گویم. دفاع شما و بازیکنان آن تیم از ملت فلسطین و حمایت‌های آن کشور از ایران در جنگ تحمیلی سوم، نشان داد که آزادگی و سلطه‌ناپذیری از ویژگی‌های آن ملت فهیم و محترم است.این پیروزی و قهرمانی ارزشمند، نه تنها دل مردم آن کشور که دل بسیاری از آزادگان و ملت‌های مستقل و عدالتخواه جهان را شاد کرد.»