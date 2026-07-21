رئیس مرکز خشکسالی گفت: با توجه به شرایط جوی، باغداران آبیاری را در ساعات خنک روز انجام دهند تا از تبخیر جلوگیری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - احد وظیفه رئیس مرکز خشکسالی گفت: براساس آخرین آمار از ابتدای سال آبی ۲۳۰ میلی متر بارندگی دریافت کردیم که نسبت به دوره نرمال ۲ تا ۳ درصد بیشتر بارندگی داشتیم، اما با این حال برخی استان ها همچون تهران ۱۶۰ میلی متر بارش دریافت کردیم، درحالیکه ۲۶۴ میلی متر باید بارش دریافت می کرد که براین اساس ۴۰ درصد نسبت به دوره نرمال کمتر است.

به گفته وی، استان های تهران ۴۰ درصد، قم ۳۴ درصد، مرکزی ۳۲ درصد، گیلان ۲۴ درصد، سمنان ۳۳ درصد، اصفهان ۱۶ درصد و کهگیلویه و بویر احمد ۱۴ درصد کمتر از نرمال بارش دریافت کردند و در مقابل استان های ایلام، آذربایجان غربی و شرقی بیش از نرمال بارش دریافت کردند.

وظیفه ادامه داد: با توجه به فصل تابستان بارش ها محدود به شمال و جنوب شرق کشور ناشی از فعالیت های موسمی است.

رئیس مرکز خشکسالی متوسط دمای کشور از ابتدای فصل تابستان ۷ دهم درجه گرمتر اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال آبی متوسط دمای کشور یک درجه گرمتر از نرمال بوده است.

وی با اشاره به نابه هنجاری دما در هفته های آتی بیان کرد: براساس نقشه ها دمای هوا طی ۲ تا ۳ هفته آینده گرمتر از معمول خواهد بود.

وظیفه گفت: باغداران آبیاری را در ساعات خنک روز انجام دهند تا از تبخیر جلوگیری شود و مدل ها نشان می دهد با ورود به پاییز بارش های خوبی را خواهیم داشت، از این رو انتظار بارش های فراگیر در کل کشور باید داشته باشیم و در نیمه دوم پاییز باید بحث مدیریت روان آب ها داشته باشیم و با توجه به کمبود های زیاد در دشت ها ناشی از برداشت بی رویه، سیلاب ها را در دشت ها پخش کنیم تا سفره های زیرزمینی تغذیه کنند.

برچسب ها: بخش کشاورزی ، آبیاری باغات
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