معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت:تعهدات معوق شرکت سایپا در همه خودرو‌ها به کمتر از ۳۰ هزار دستگاه رسیده و میانگین عمق تحویل به غیر از شاهین از ۱۲ ماه به ۵ ماه کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مهدی اقاطاهریان معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا امروز در نشست خبری درباره افزایش محصولات ساپیا درخصوص تکمیل خودروهای ناقص گفت:۵۲ هزار خودروی ناقص در دو هفته گذشته داشتیم که الان به ۴۷ هزار دستگاه کاهش یافته است.

وی بیان داشت:با توجه به توافقی جدیدی که با شرکت کروز منعقد شده است از نیمه شهریور امسال کروز وارد مدار تامین قطعات ساینا،کوییک و وانت ۱۵۱ می شود و به این ترتیب مشکل تامین قطعه رفع می شود. 

معاون فروش سایپا اظهار داشت:در حال حاضر برای دو خودرو عبور مستقیم داریم و این خودروها در کف نمی ماند یکی خودروی کوییک جی ایکس ال است که روزانه ۱۷۰ تا ۲۰۰ دستگاه خودرو فاکتور می شود و دیگری خودروی شاهین است که روزانه بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ دستگاه فاکتور می شود.

طاهریان بیان داشت:اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد و مشکل غیر منتظره ای ایجاد نشود پیش بینی می شود که تعهدات معوق شرکت سایپا در همه خودروها به کمتر از ۳۰ هزار دستگاه برسد.

وی افزود:میانگین عمق تحویل به غیر از شاهین از ۱۲ ماه به ۵ ماه کاهش یافته است.

وی درباره قیمت های جدید محصولات سایپا گفت:این افزایش قیمت مشمول مشتریانی که قبلا تکمیل وجه کرده اند نمی شوند و افزایش قیمت در خصوص مشتریانی است که تکمیل وجه نکرده اند و این افزایش از اول مرداد اعمال می شود.

برچسب ها: خودرو ، تحویل خودرو
خبرهای مرتبط
پارس‌خودرو قیمت ۹ محصول خود را افزایش داد/ کوییک به ۸۷۰ میلیون تومان رسید+ نامه
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۸ تیر
اجرای تولید و تحقق برنامه تولید روزانه ۱۸۰۰ دستگاه خودرو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۲۹ تير ۱۴۰۵
چرا اجازه ی پیش فروش و فروش فوق العاده میدید ؟
این دوخودروساز ورشکسته هستند فقط با پول آینده فروشی دارند به این دور باطل ادامه میدن
بزارید ورشکستگی شون رو اعلام کنند تا یک ملت از دست این ها راحت بشن
واردات فقط واردات بدون مالیات و با کد ملی برای مصرف کننده را آزاد کنید
هر کس خودش میدونه چی بخره
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۲۹ تير ۱۴۰۵
دلالان عزیز بشتابید واسه ثبت نام پول بریزید بحسابشون
فقط اینکه تا دوسال حق گلایه و شکایت ندارید
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۲۹ تير ۱۴۰۵
اینکه ماشین هارو با ۵ ماه تاخیر میدن برای خودشون افتخار میدونن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
وحید
۱۳:۱۷ ۲۹ تير ۱۴۰۵
کاملا دروغ میگه
یا بلد نیستن ماههارا حساب کنن
خود من ماشینم بایدبرج ۱۰سال۴۰۲تحویل میدادن تاالان خبری نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۲۹ تير ۱۴۰۵
مگه .نگفتین ثبت نامی های قبل از تیر هم شامل نمیشه.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۲۹ تير ۱۴۰۵
تحویلی در کار نیست
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۲۹ تير ۱۴۰۵
مگه وحشت دارید از واردات
۰
۶
پاسخ دادن
۵ هفته سخت برای برق پایتخت؛ خاموشی‌ها چه زمانی به پایان می‌رسد؟+ فیلم
جزئیات پیش فروش بلیت پرواز‌های اربعین اعلام شد
رئیس اتاق اصناف: مالیات‌ستانی باید متناسب با شرایط اقتصادی اصناف باشد
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری
وزیر کشاورزی: تحت هر شرایطی موظف به تامین غذای مردم هستیم
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور در روز سه‌شنبه
لغو ممنوعیت صادرات خرما
سهم ایدرو در پایداری انرژی صنایع؛ هدف‌گذاری ۳۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال و آزادراه‌های تهران
شناسایی ۵ هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
آخرین اخبار
جزئیات پیش فروش بلیت پرواز‌های اربعین اعلام شد
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور در روز سه‌شنبه
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال و آزادراه‌های تهران
سهم ایدرو در پایداری انرژی صنایع؛ هدف‌گذاری ۳۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی
۵ هفته سخت برای برق پایتخت؛ خاموشی‌ها چه زمانی به پایان می‌رسد؟+ فیلم
وزیر کشاورزی: تحت هر شرایطی موظف به تامین غذای مردم هستیم
رئیس اتاق اصناف: مالیات‌ستانی باید متناسب با شرایط اقتصادی اصناف باشد
لغو ممنوعیت صادرات خرما
شناسایی ۵ هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
وزیر اقتصاد دستورالعمل حمایت مالی از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم را ابلاغ کرد
لوازم یدکی برلیانس اصل یا تقلبی؟ بررسی و مقایسه عملی
عرضه کالاهای اساسی در شرایط بحرانی بدون اختلال ادامه دارد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ تیر ۱۴۰۵
۷.۷ همت تسهیلات به مستأجران رسید؛ شتاب پرداخت وام ودیعه در دو ماه اخیر
تقویت سرمایه در گردش تولید با رشد ۴ برابری استرداد مالیات به تولیدکنندگان
تقویت تقاضا و ورود پول حقیقی به بازار سهام در روز سبز شاخص کل بورس
مردم‌سازی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر؛ آگاهی‌بخشی و تأمین مالی دو گام اصلی برای جذب سرمایه‌های مردمی
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۹ تیر
عملیات اربعین تا ۲۲ مرداد ادامه دارد
هیچ کدام از سیاست‌های افزایش قیمت بنزین نتیجه خوبی در کشور به همراه نداشته است+ فیلم
افزایش تحویل روزانه شاهین و کوییک / مشتریان تکمیل‌وجه‌شده مشمول افزایش قیمت نیستند
هیچ حمله سایبری به زیرساخت‌های پرداخت کشور نشده است
با مهار تورم و حفظ ثبات مالی، زمینه بازگشت سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم می‌کنیم
رشد ۷۱ درصدی اشتغال در بخش معدن طی ۱۲ سال
دارایی ارزشمند با درآمد ماهیانه/ رفع ناترازی انرژی و هدایت اعتبارات بانکی
راه‌اندازی صندوق پروژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر؛ گامی برای مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری انرژی پاک
پذیره‌نویسی صندوق پروژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان مرداد
رشد ۵ درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای نسبت به سال قبل/ ۷۰ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد
بازسازی مسیرهای ریلی آسیب‌دیده با سرعت در حال انجام است