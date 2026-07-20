باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مهدی اقاطاهریان معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا امروز در نشست خبری درباره افزایش محصولات ساپیا درخصوص تکمیل خودروهای ناقص گفت:۵۲ هزار خودروی ناقص در دو هفته گذشته داشتیم که الان به ۴۷ هزار دستگاه کاهش یافته است.

وی بیان داشت:با توجه به توافقی جدیدی که با شرکت کروز منعقد شده است از نیمه شهریور امسال کروز وارد مدار تامین قطعات ساینا،کوییک و وانت ۱۵۱ می شود و به این ترتیب مشکل تامین قطعه رفع می شود.

معاون فروش سایپا اظهار داشت:در حال حاضر برای دو خودرو عبور مستقیم داریم و این خودروها در کف نمی ماند یکی خودروی کوییک جی ایکس ال است که روزانه ۱۷۰ تا ۲۰۰ دستگاه خودرو فاکتور می شود و دیگری خودروی شاهین است که روزانه بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ دستگاه فاکتور می شود.

طاهریان بیان داشت:اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد و مشکل غیر منتظره ای ایجاد نشود پیش بینی می شود که تعهدات معوق شرکت سایپا در همه خودروها به کمتر از ۳۰ هزار دستگاه برسد.

وی افزود:میانگین عمق تحویل به غیر از شاهین از ۱۲ ماه به ۵ ماه کاهش یافته است.

وی درباره قیمت های جدید محصولات سایپا گفت:این افزایش قیمت مشمول مشتریانی که قبلا تکمیل وجه کرده اند نمی شوند و افزایش قیمت در خصوص مشتریانی است که تکمیل وجه نکرده اند و این افزایش از اول مرداد اعمال می شود.