عملیات اطفاء انبار کارگاه بیمارستان نیایش در حال انجام است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان با بیان اینکه عملیات اطفاء حریق در انبار کارگاه پیمانکار بیمارستان نیایش در حال انجام است، وقوع هرگونه اصالت یا حمله به این مجموعه را رد کرد.

مهدی پازوکی اظهارداشت: ساعت ۱۱و‌ سی دقیقه امروز ۲۹ تیرماه آتش‌سوزی در انبار کارگاه پیمانکار بیمارستان نیایش خرم‌آباد صورت گرفت که بخش‌هایی از انبار مصرف این پروژه مانند لوله‌های پولیکا، یونولیت، پشم شیشه و ...دچار آتش سوزی شد.

وی ادامه‌داد: عملیات اطفاء حریق در این محدوده در حال انجام است و علت حادثه پس از بررسی‌های اولیه به اطلاع می‌رسد.