دقایقی پیش، بخشی از انبار ساختمانی بیمارستان در حال احداث نیایش خرم‌آباد دچار آتش‌سوزی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - دقایقی پیش، بخشی از انبار ساختمانی بیمارستان در حال احداث نیایش خرم‌آباد دچار آتش‌سوزی شد. نیروهای امدادی و آتش‌نشانی برای کنترل و مهار حریق در محل حاضر شدند.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه ماهیتی فنی داشته است، علت دقیق آتش‌سوزی پس از بررسی‌های کارشناسی و اعلام نظر مراجع ذی‌ربط مشخص خواهد شد.

  عملیات اطفاء انبار کارگاه بیمارستان نیایش در حال انجام است 
 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان با بیان اینکه عملیات اطفاء حریق در انبار کارگاه پیمانکار بیمارستان نیایش در حال انجام است، وقوع هرگونه اصالت یا حمله به این مجموعه را رد کرد.
 
 مهدی پازوکی اظهارداشت: ساعت ۱۱و‌ سی دقیقه امروز ۲۹ تیرماه آتش‌سوزی در انبار کارگاه پیمانکار بیمارستان نیایش خرم‌آباد صورت گرفت که بخش‌هایی از انبار مصرف این پروژه مانند لوله‌های پولیکا، یونولیت، پشم شیشه و ...دچار آتش سوزی شد.
 
وی ادامه‌داد: عملیات اطفاء حریق در این محدوده در حال انجام است و علت حادثه پس از بررسی‌های اولیه به اطلاع می‌رسد.
 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان تصریح کرد: مردم به شایعات فضای مجازی توجه نکنند و اخبار را از طریق رسانه‌های رسمی، دنبال کنند.
 

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
 
برچسب ها: آتش سوزی ، لرستان
خبرهای مرتبط
۹۵ درصد آتش‌سوزی‌ها در منابع طبیعی توسط مردم صورت می‌گیرد
برخورد شدید قضایی با عاملان آتش‌سوزی در مزارع لرستان
آتش در حیات‌وحش لرستان/ خسارت به ۱۸هکتار از مناطق حفاظت‌شده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شهادت یک لرستانی در حمله آمریکا به بندرعباس
سنگر خیابان انقلاب خرم‌آباد؛ ایستگاه صد و چهل و دوم + فیلم
آخرین اخبار
سنگر خیابان انقلاب خرم‌آباد؛ ایستگاه صد و چهل و دوم + فیلم
شهادت یک لرستانی در حمله آمریکا به بندرعباس
آتش‌سوزی در انبار ساختمانی بیمارستان در حال احداث نیایش خرم‌آباد/ رد احتمال حمله یا اصابت + فیلم
نمایشگاه صادراتی سنگ در لرستان برگزار می‌شود/ تکمیل فولاد ازنا با مشارکت فولاد مبارکه