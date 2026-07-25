مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به افزایش عرضه دام در برابر تقاضا شاهد روند نزولی قیمت در بازار هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور  از ثبات بازار دام خبر داد و گفت: با توجه به گرمای شدید در استان های دام‌ خیز جنوب و جنوب غرب، میزان عرضه افزایش یافته است.

به گفته وی، با توجه به ایام محرم و کاهش تقاضا از سوی پرمصرف ها همچون تالارهای عروسی و کاهش مصرف در فصل گرما، میزان عرضه بیش از تقاضاست.

پوریان قیمت هر کیلو دام سبک را ۷۰۰ هزار تومان و دام سنگین ۵۸۰ تا ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: دولت برای حمایت از دامداران باید صادرات آزاد شود چراکه با صادرات تولید قدرتمند می شود، درحالیکه در کشورما تصور می شود با صادرات کالا گران می شود و در کنار آن خرید تضمینی در افزایش تولید اثر گذار است. به عنوان مثال در تولید دام سبک همیشه ناترازی داشتیم که خرید تضمینی به افزایش عرضه و ایجاد تعادل قیمت در بازار خواهیم بود.

رئیس شورای تامین کنندگان دام با بیان اینکه از ابتدای سال بخش اعظم گوشت مورد نیاز از محل تولید داخل تامین شده است، اظهار کرد: با توجه به حجم عرضه دام مشکلی در بحث تامین نیاز بازار نخواهیم داشت.

وی جمعیت دام سبک کشور را ۶۷ میلیون راس و دام سنگین پروار بیش از ۶ میلیون راس اعلام کرد و گفت: بنابر آمار ۴۲ تا ۴۵ میلیون راس دام سبک ماده است که این امر بیانگر افزایش دام های مولد است.

برچسب ها: جمعیت دامی ، بازار دام ، قیمت دام
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