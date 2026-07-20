باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به روسای مجلس سنا و نمایندگان اسپانیا با تبریک قهرمانی تیم ملی فوتبال این کشور در جام جهانی، گفت: دفاع شما و بازیکنان آن تیم از ملت فلسطین و حمایتهای آن کشور از ایران در جنگ تحمیلی سوم، نشان داد آزادگی و سلطهناپذیری از ویژگیهای آن ملت فهیم و محترم است.
در بخشی از پیام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران به روسای مجلس سنا و نمایندگان اسپانیا آمده است:
«قهرمانی تیم ملی اسپانیا در رقابتهای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ را به شما، مردم و دولت اسپانیا تبریک میگویم. دفاع شما و بازیکنان آن تیم از ملت فلسطین و حمایتهای آن کشور از جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم، نشان داد که آزادگی و سلطهناپذیری از ویژگیهای آن ملت فهیم و محترم است.
این پیروزی و قهرمانی ارزشمند، نهتنها دل مردم آن کشور که دل بسیاری از آزادگان و ملتهای مستقل و عدالتخواه جهان را شاد کرد.
با آرزوی موفقیت بیشتر برای آن کشور و مردم عزیز و محترم.»