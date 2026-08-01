عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که امسال تولید برنج با احتساب کشت دوم به یک میلیون و ۸۰۰ تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - قاسم پیشه ور عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: امسال پیش بینی می شود میزان تولید برنج نسبت به سال قبل افزایش یابد، هرچند مشکلاتی در تامین کود، سموم و هزینه بیمه کارگران وجود داشت.

وی از برداشت برنج طی روزهای آتی خبر داد و افزود: براساس قانون واردات برنج به مدت ۴ ماه ممنوع باید ممنوع شود چراکه واردات و توزیع آن سبب آسیب تولید داخل می شود و از طرفی به سبب عدم سیاست حمایتی، اگر کشاورز نتواند برنج را با قیمت مناسب بفروشد اقدام به کشت دیگر محصولات یا حتی تغییر کاربری و تفکیک اراضی رخ می دهد.

پیشه ور با بیان اینکه ۵۰۰ هزار تن برنج در انبارهاست، افزود: اگر حمایت های لازم از تولید داخل صورت نگیرد یا واردات بی رویه انجام شود، پایداری کشت در معرض خطر قرار می گیرد به طوریکه در سنوات آتی ناگریز به واردات برای تامین داخل خواهیم بود.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که امسال تولید برنج با احتساب کشت دوم به یک میلیون و ۸۰۰ تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن برسد که با نیزان مصرف نیاز به ۵۰۰ هزار تن واردات داریم که از سال گذشته در انبارها برنج رسوب شده داریم که امیدواریم توزیع برنج خارجی صورت نگیرد تا کشاورز متحمل زیان نشود.

برچسب ها: تولید برنج ، واردات برنج ، قیمت برنج
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